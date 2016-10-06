 FIBA’dan inceleme – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    FIBA’dan inceleme

    FIBA’dan inceleme
    Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) yetkilileri, İstanbul'da çalışmaya başladı. FIBA çalışanları, 2017 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipleri arasında yer aldığı için İstanbul'daki Sinan Erdem ve Abdi İpekçi Salonu'nda incelemelerde bulundu.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:11
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