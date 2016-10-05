Türkiye Basketbol 1. Lig takımlarından Yalova Group Belediyespor'un ABD'li oyuncuları Kyle Justin Hunt ve Aubrey Gene Coleman, Türkiye'nin, dışarıda gösterildiği gibi bir ülke değil huzurlu ve güzel bir ülke olduğunu belirtti.

Bu sezon Yalova Group Belediyespor'a transfer olan 27 yaşındaki Hunt, yaptığı açıklamada, New Yorklu olduğunu ve daha önce Kanada'da basketbol oynadığını söyledi.

Arjantin'de de forma giydiğinin altını çizen Hunt, "Şimdi Türkiye'deyim ve burası çok hoşuma gitti. Türk mutfağı gerçekten çok harika. Deniz kenarını, sahilini çok beğendim. Burada çok mutluyum." dedi.

Hunt, Türkiye'de insanların kibar ve nazik olduklarını anlatarak, "Türkiye çok güvenli bir ülke. Diğer sporculara da tavsiye ediyorum. Yalova'nın çok güzel bir yer olduğunu ve spor yapılması için uygun bir kent olduğunu düşünüyorum. Birçok insanın buraya rahat bir şekilde gelebileceğini de tahmin ediyorum." yorumunda bulundu.

"TÜRKİYE ÇOK HUZURLU VE GÜZEL BİR YER"

Houstonlu ve 29 yaşındaki Aubrey Gene Coleman da ABD, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya'da mücadele ettiğini dile getirerek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye'yi ABD'de istedikleri gibi gösteriyorlar ancak ben buraya geldim ve hiçbir tehlike görmedim Yalova'yı çok sevdim ve güzel buldum. Türkiye çok huzurlu ve güzel bir yer. Denizi ve insanları çok iyi. Burada halk bana yardım ediyor ve sürekli bizimle ilgileniyor." şeklinde konuştu.

Tüm branşlardaki sporculara kariyer yapmaları için Türkiye'ye gelmeleri çağrısında bulunan Coleman, şunları aktardı:

"Bizim ülkemizde diğer bütün branşlardaki sporcularımıza buraya gelmelerini tavsiye ederim, buralar çok güzel. Tatil için de güzel. Geçen hafta kupa için Antalya'daydık. İnanılmaz bir denizi var. Herkesin gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum."

Oynadığı tüm takımlarda en üst düzeyde performans sergilemeye çalıştığını vurgulayan Coleman, "Yalova Group Belediyespor'da da elimden ne geliyorsa yapacağım. Bütün karşılaşmalarda yüzde 100 ile oynayıp sezon sonuna kadar bunu sürdürmeyi istiyorum. Takım arkadaşlarım da bana çok yardımcı oluyor. Sezonu iyi yerlerde bitiririz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.