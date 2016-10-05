 Muratbey Uşak rövanş için sahaya çıkacak – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Muratbey Uşak rövanş için sahaya çıkacak

    Muratbey Uşak rövanş için sahaya çıkacak

    Muratbey Uşak Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Romanya'nın Cluj Napoca takımıyla karşı karşıya gelecek.

    Bu sezon ilk kez düzenlenen organizasyonda gruplara kalmak isteyen Uşak temsilcisi, ilk maçta 93-90 yendiği Cluj Napoca ile yarın TSİ 20.00'de Cluj'daki Polivalental Salonu'nda karşılaşacak.

    Rakibini mağlup etmesi ya da 3 sayının altında farkla yenilmesi halinde gruplara kalacak Muratbey Uşak, C Grubu'nda ASVEL (Fransa), EWE Baskets (Almanya), PAOK (Yunanistan), Neptunas (Litvanya), Rosa Radom (Polonya), Ventspils (Letonya) ve Openjobmetis Varese (İtalya) ile mücadele edecek.

    Türk temsilcisi, rakibine elenmesi halinde yoluna Gaziantep Basket'in de yer aldığı FIBA Avrupa Kupası G Grubu'nda devam edecek.

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:05
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