Muratbey Uşak rövanş için sahaya çıkacak
Muratbey Uşak Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Romanya'nın Cluj Napoca takımıyla karşı karşıya gelecek.
Rakibini mağlup etmesi ya da 3 sayının altında farkla yenilmesi halinde gruplara kalacak Muratbey Uşak, C Grubu'nda ASVEL (Fransa), EWE Baskets (Almanya), PAOK (Yunanistan), Neptunas (Litvanya), Rosa Radom (Polonya), Ventspils (Letonya) ve Openjobmetis Varese (İtalya) ile mücadele edecek.
Türk temsilcisi, rakibine elenmesi halinde yoluna Gaziantep Basket'in de yer aldığı FIBA Avrupa Kupası G Grubu'nda devam edecek.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:05
- İkinci maçta rakip Ukrayna
Toplam 2
Yorum
İLHAM AZERİ İLERİ, TÜRKİYEM, İLERİ İMPARATOR ! KISKANANLAR ÇATLASIN !
- F.Bahçe’nin lideriyim
Toplam 2
Yorum
SIMONN SEN ADAMİN DİBİSİN SENİN GİBİ 10 TANE TOPÇU OLSUN ALAMAYACAĞIN KUPA KALMAZ BE
- Golü attı sustu
Toplam 1
Yorum
İLHAM AZERİ SENİ ÇOK SEVİYORUZ, SEVGİLİ KAPTAN ! İNŞALLAH, İLERİDE DAHA İYİ OLURSUN !
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