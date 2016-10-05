 Darüşşafaka son nefeste: 90-86 – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Darüşşafaka son nefeste: 90-86

    Darüşşafaka son nefeste: 90-86
    Toto Basketbol Ligi ekibi Darüşşafaka Doğuş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında deplasmanda İsrail'in Maccabi Fox takımını 90-86 yendi. Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan maça ev sahibi hızlı başladı, maçın ilk yarısını Darüşşafaka Doğuş 44-43 mağlup bitirdi. İkinci yarıda iyi bir oyun sergileyen Darüşşafaka, salondan 90-86 galip ayrıldı.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:19
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