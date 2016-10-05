Darüşşafaka son nefeste: 90-86
Spor Toto Basketbol Ligi ekibi Darüşşafaka Doğuş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında deplasmanda İsrail'in Maccabi Fox takımını 90-86 yendi. Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan maça ev sahibi hızlı başladı, maçın ilk yarısını Darüşşafaka Doğuş 44-43 mağlup bitirdi. İkinci yarıda iyi bir oyun sergileyen Darüşşafaka, salondan 90-86 galip ayrıldı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Darüşşafaka son nefeste: 90-86 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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