Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Fenerbahçe ile play-off finalisti Anadolu Efes, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu. Yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu ise Fenerbahçeliler oluşturdu.





Müsabakadan yarım saat önce tribündeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi. Fenerbahçeli basketbolseverler, Sırp antrenörleri Zeljko Obradovic'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRİBÜNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da müsabakayı izlemek için salona geldi.

Erdoğan'ın yanı sıra karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan da takip etti.

Öte yandan, karşılaşma için yoğun güvenlik önlemi alındı. Taraftarların sırt çantasıyla salona girmesine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

Salon ve çevresinde yaklaşık bin 500 emniyet ve özel güvenlik personeli görev yaptı.



PERASOVİC'İN İKİNCİ DÖNEMİ

Anadolu Efes'te başantrenör Velimir Perasovic, ikinci dönemindeki ilk resmi maçına çıktı.

Hırvat antrenör, 2010-11 sezonunda Anadolu Efes'te görev yapmıştı. Lacivert-beyazlı kulüp, sezon boyunca alınan istikrarsız sonuçların ardından Perasovic ile sezon bitmeden yollarını ayırmıştı.

Perasovic, 2010'da Anadolu Efes'in başında Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşamıştı.

Öte yandan Perasovic, takımını sahaya Tyler Honeycutt, Derrick Brown, Cedi Osman, Jayson Granger ve Bryant Dunston ilk beşiyle çıkardı.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise takımını sahaya Ekpe Udoh, James Nunnally, Jan Vesely, Ali Muhammed ve Luigi Datome beşiyle sürdü.