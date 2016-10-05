Canik Avrupa'da boy gösterdi
Avrupa Kupası ön eleme maçında Canik Bayan Basketbol Takımı, Rus ekibi Chevakata'yı 82-79 mağlup etti.
İlk kez Avrupa kupalarında oynamayı hak kazanan Canik Bayan Basketbol Takımı, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda Rusya temsilcisi Chevakata takımını konuk etti. Ön eleme ilk maçında rakibine karşı ilk periyodu 24-18 önde tamamlayan Canik Bayan Basketbol Takımı, ikinci periyotta, özellikle savunmadan dönen topları almakta zorlanınca ilk yarıyı 38-35 mağlup kapattı. Sandric ve Murphy'nin üç sayılık atışları ile farkı 10 sayıya kadar çıkaran Canik Basketbol, yine savunma hatalarından rabikine basket şansı verdi. Üçüncü periyot 62-54 Canik Basketbol üstünlüğü ile tamamlanırken, son periyotta çekişmeli geçen ve bir ara 75-75'e gelen skoru son saniyelerdeki basketleriyle Canik Basketbol Takımı 82-79 kazandı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:00
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