Yarın sahibini bulacak

Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, geçen sezon Spor Toto Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe ile lig play-off finalisti Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın son sahibi Anadolu Efes, üst üste ikinci, toplamda ise 11'inci kez kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Anadolu Efes, kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanını elinde bulunduruyor.

Fenerbahçe ise daha önce kupada 5 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, son olarak 2012-2013 sezonunda Galatasaray Liv Hospital'i mağlup ederek, kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.