Yarın sahibini bulacak
Basketbolda 32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın son sahibi Anadolu Efes, üst üste ikinci, toplamda ise 11'inci kez kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Anadolu Efes, kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanını elinde bulunduruyor.
Fenerbahçe ise daha önce kupada 5 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, son olarak 2012-2013 sezonunda Galatasaray Liv Hospital'i mağlup ederek, kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 09:55
- Sistem işliyor
Toplam 1
Yorum
Aleks Evet MHKnin kiyak sistemi iyi isliyor,memnun edici!!!!
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 1
Yorum
Aleks Fenerbahcenin elinde Fernandao haric 3 golcu var,sorun forvet degil,sorun ortasaha,ortasaha,ortasaha,yuz defa soyledik,Ibrahimovici,suarezi getirin,bu ortasahayla basarili olamaz.
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 5
Yorum
Tufan ayvalık Başarısız hak edilmeyen ama alınan bolca maaş ve primler maç önceleri saçma sapan reklam filmleri ( gına getiriyorlar ) halktan hesap sorma lak lak yapılan buhuzlar eğik başlar ( TÜRKÜN BAŞINI KİMSE EĞEMEZ DÜNYADA DA ) =TÜRK milli takımı düzeni (futbolda dün yoktur bu gün vardır )
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