 Yarın sahibini bulacak – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Yarın sahibini bulacak

    Yarın sahibini bulacak

    Basketbolda 32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak.

    Ankara Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, geçen sezon Spor Toto Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Kupası'nı kazanan ile lig play-off finalisti Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

    Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın son sahibi Anadolu Efes, üst üste ikinci, toplamda ise 11'inci kez kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Anadolu Efes, kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanını elinde bulunduruyor.

    ise daha önce kupada 5 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, son olarak 2012-2013 sezonunda Liv Hospital'i mağlup ederek, kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 09:55
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