Trabzonspor ABD'li Green'le anlaştı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, forvet Caleb Green ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2,03 boyundaki ABD'li uzun forvet Caleb Green ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

31 yaşındaki oyuncunun daha önce, Dexia Mons-Hainaut, BC Oostende, Spirou Basket, Orleans Loiret Basket, Dinamo Basket Sassari, Unicaja Malaga ve son olarak Galatasaray Odeabank'ta forma giymişti.