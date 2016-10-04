 Trabzonspor ABD'li Green'le anlaştı – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    ABD'li Green'le anlaştı

    Trabzonspor ABD'li Green'le anlaştı

    ABD'li forvet Caleb Green ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Medical Park, forvet Caleb Green ile anlaştı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2,03 boyundaki ABD'li uzun forvet Caleb Green ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    31 yaşındaki oyuncunun daha önce, Dexia Mons-Hainaut, BC Oostende, Spirou Basket, Orleans Loiret Basket, Dinamo Basket Sassari, Unicaja ve son olarak Odeabank'ta forma giymişti.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:28
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