Trabzonspor ABD'li Green'le anlaştı
ABD'li forvet Caleb Green ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, forvet Caleb Green ile anlaştı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2,03 boyundaki ABD'li uzun forvet Caleb Green ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
31 yaşındaki oyuncunun daha önce, Dexia Mons-Hainaut, BC Oostende, Spirou Basket, Orleans Loiret Basket, Dinamo Basket Sassari, Unicaja Malaga ve son olarak Galatasaray Odeabank'ta forma giymişti.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 12:28
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
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Yorum
tabiiki olur olmasınada Beşiktaşa ağır siklet güreşçisi olarak alabiliriz iyi çalışırsa 2 seneye avrupa şampiyonudahi olabilir
- 48 takımlı Dünya Kupası...
Toplam 1
Yorum
forever1903 takimlar o kadar organisasyon yapsin ondan sonra, bir macda elen güle güle, para kazanacagiz diye neler yapiyorlar
- 'Paralel yapıya müsaade etmem'
Toplam 4
Yorum
........... FİKRET DİYE YAZILIR ORMANCI DİYE OKUNUR. HER İŞİ BELEŞ. STAT BELEŞ, TRANSFER PARASI BELEŞ, ARTIK BAŞKA BİR ŞEY İSTEMESİ LAZIM. DEMİR ÖREN VE HAKEMLER ARKASINDA. AMA ORMANCI BU SENE ŞAMPİYONLUK YOK. SIRANIZ 2. LİK ŞAMPİYONLUK SIRASI FB. NİN. KANKALAR ÖYLE ANLAŞMIŞ. FB İKİNCİ OLUNCA SESSİZ DURMASININ SEBEBİ BUDUR.
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