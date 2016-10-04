 İki dev bir kupa – Fotomaç – 04 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    İki dev bir kupa

    İki dev bir kupa

    Basketbolda 32. Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın oynanacak. de Anadolu Efes de büyük final öncesi 1 numaralı kupayı kazanmak için iddialı.

    'nin en büyük kupası yarın sahibini bulacak. 5 Ekim Çarşamba 20.00'de Ankara Spor Salonu'ndaki maç öncesi lig ve kupa şampiyonu F.Bahçe ile play-off finalisti Anadolu Efes'in koçları ve kaptanları basın toplantısında konuştu.

    Sarı-lacivertli ekibin koçu Zeljko Obradovic, "Euroleague'den sonra Avrupa'nın en değerli ligi Türkiye'de oynanıyor. Bu değerli maçta kupayı müzemize götürmek istiyoruz" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, Euroleague'de ve Türkiye Ligi'nde farklı düdükler çalınacak olmasını ise eleştirdi. Obradovic, "Euroleague'in kendi yapısı var, Türkiye Ligi ise mecburen FIBA'ya bağlı. İki gün arayla hakemler aynı pozisyonlara farklı düdük çalacak. Bu bir felaket" yorumunda bulundu. Kanarya'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu ise "Efes'in de bizim de kaliteli kadromuz var. Sezona kupayla başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    'KEYİFLİ OLSUN '
    Anadolu Efes cephesinde ise koç Velimir Perasovic böyle bir maça çıkacak oldukları için memnuniyetini dile getirdi. Sırp çalıştırıcı "Hedefimiz bu kupayı müzemize götürmek. Rakibimiz ise çok güçlü" dedi. Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay da şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl bu kupayı kazanmıştık. Bu yıl da tekrarlamak istiyoruz. Keyifli bir maç olsun"


    Yılmaz ŞENOL
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İki dev bir kupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.