İki dev bir kupa
Basketbolda 32. Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın oynanacak. Fenerbahçe de Anadolu Efes de büyük final öncesi 1 numaralı kupayı kazanmak için iddialı.
Sarı-lacivertli ekibin koçu Zeljko Obradovic, "Euroleague'den sonra Avrupa'nın en değerli ligi Türkiye'de oynanıyor. Bu değerli maçta kupayı müzemize götürmek istiyoruz" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, Euroleague'de ve Türkiye Ligi'nde farklı düdükler çalınacak olmasını ise eleştirdi. Obradovic, "Euroleague'in kendi yapısı var, Türkiye Ligi ise mecburen FIBA'ya bağlı. İki gün arayla hakemler aynı pozisyonlara farklı düdük çalacak. Bu bir felaket" yorumunda bulundu. Kanarya'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu ise "Efes'in de bizim de kaliteli kadromuz var. Sezona kupayla başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
'KEYİFLİ OLSUN '
Anadolu Efes cephesinde ise koç Velimir Perasovic böyle bir maça çıkacak oldukları için memnuniyetini dile getirdi. Sırp çalıştırıcı "Hedefimiz bu kupayı müzemize götürmek. Rakibimiz ise çok güçlü" dedi. Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay da şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl bu kupayı kazanmıştık. Bu yıl da tekrarlamak istiyoruz. Keyifli bir maç olsun"
Yılmaz ŞENOL
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:20
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
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