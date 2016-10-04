 Daçka doludizgin! – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Daçka doludizgin!

    Daçka doludizgin!

    Toto Basketbol Ligi ekibi Darüşşafaka Doğuş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında deplasmanda İsrail'in Maccabi Fox takımını 90-86 yendi.

    Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan maça ev sahibi hızlı başladı. İlk çeyreği 24-12 önde kapatan İsrail temsilcisi karşısında toparlanan Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına farkı 1'e indirerek gitti: 44-43.

    İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Darüşşafaka Doğuş, üçüncü çeyreği 68-61 üstün bitirdi. Çekişmeli geçen son bölümde üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Doğuş, sahadan 90-86 galip ayrıldı.

    Öte yandan Maccabi Fox'a 2014 yılında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşatan Darüşşafaka Doğuş'un başantrenörü David Blatt'ı, İsrailli taraftarlar sevgi gösterileriyle karşılaştı.

    Darrüşafaka Doğuş, Toto Basketbol Ligi'nin ilk haftasında 8 Ekim Cumartesi günü TOFAŞ'la oynayacağı maçla sezonu açacak.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
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