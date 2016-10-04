Daçka doludizgin!
Spor Toto Basketbol Ligi ekibi Darüşşafaka Doğuş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında deplasmanda İsrail'in Maccabi Fox takımını 90-86 yendi.
Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan maça ev sahibi hızlı başladı. İlk çeyreği 24-12 önde kapatan İsrail temsilcisi karşısında toparlanan Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına farkı 1'e indirerek gitti: 44-43.
İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Darüşşafaka Doğuş, üçüncü çeyreği 68-61 üstün bitirdi. Çekişmeli geçen son bölümde üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Doğuş, sahadan 90-86 galip ayrıldı.
Öte yandan Maccabi Fox'a 2014 yılında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşatan Darüşşafaka Doğuş'un başantrenörü David Blatt'ı, İsrailli taraftarlar sevgi gösterileriyle karşılaştı.
Darrüşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Ligi'nin ilk haftasında 8 Ekim Cumartesi günü TOFAŞ'la oynayacağı maçla sezonu açacak.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 23:54
- Volkan sondan ikinci
Toplam 26
Yorum
bekliyor herif. hoplayıp zıplamadığı için bir tarafıda kırılmıyor ki..fener kurtulsun..süs biberi gibi saksıda.
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 49
Yorum
elcin burasi besiktas baba senin kimi zayif oyunculara ehtiyac yoxdu
- Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'a destek
Toplam 4
Yorum
ckasimay evet , Trabzona en iyi ve kaliteli futbolculari alan tek Baskan M.A. Yilmaz. bir daha Trabzona gelmez. Trabzonlu takiminin degil kisilerin taraftari. Örnek: Özkan Sümer gibi bir hala cikip konusuyor.
Daçka doludizgin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.