Avantaj Muratbey Uşak'ın
FIBA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Türkiye temsilcisi Muratbey Uşak evinde Cluj Napoca’yı konuk etti. Karşılaşmadan 93-90 galip ayrılan Muratbey Uşak ikinci maç için avantaj elde etti.
Çekişmeli başlayan karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle geçilirken skor üstünlüğünü eline geçiren Muratbey Uşak bu çeyreği 25-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte baskısını artıran ev sahibi Muratbey Uşak aradaki farkı da soyunma odasına 45-38 önde giden taraf oldu.
Üçüncü çeyrekte konuk ekip Cluj Napoca daha etkili oyun ortaya koyan taraf oldu ve çeyreğin sonunda aradaki farkı azaltarak durumu 67-62'ye taşıdı. Karşılaşmanın final periyodu müthiş heyecana sahne olurken konuk ekip ilk defa öne geçme şansını da yakaladı. Son saniyelerde daha soğukkanlı olan ev sahibi Muratbey Uşak karşılaşmayı 93-90 galip tamamlayarak rövanş için avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 6 Ekim Perşembe günü Romanya'da oynanacak.
Üçüncü çeyrekte konuk ekip Cluj Napoca daha etkili oyun ortaya koyan taraf oldu ve çeyreğin sonunda aradaki farkı azaltarak durumu 67-62'ye taşıdı. Karşılaşmanın final periyodu müthiş heyecana sahne olurken konuk ekip ilk defa öne geçme şansını da yakaladı. Son saniyelerde daha soğukkanlı olan ev sahibi Muratbey Uşak karşılaşmayı 93-90 galip tamamlayarak rövanş için avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 6 Ekim Perşembe günü Romanya'da oynanacak.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:49
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