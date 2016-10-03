Final maçının toplantısı yapıldı

Finalde, lig ve kupa şampiyonu Fenerbahçe ile Play-Off Finalisti Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Final müsabakası öncesinde, her iki takımın başantrenör ve kaptanları, basın mensupları ile bir araya geldi.

Polat Otel'deki basın toplantısı, BSL Direktörü Samer Şenbayrak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Şenbayrak, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 2016-2017 sezonunun açılışı hüviyetindeki müsabaka öncesi her iki takıma da başarılar dilerken, ''BSL, rekabetçi yapısıyla son yıllarda çok değerli bir noktaya ulaştı. Avrupa'nın En İyi Ligi olarak gösterilen ligimizi bu yıl THY Avrupa Ligi'nde de temsil etmeye hazırlanan iki büyük kulübümüz, 32. Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nde karşı karşıya gelecek. Her iki kulübümüze de başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, zorlu müsabaka öncesi yaptığı açıklamada müzelerine bir kupa daha götürmek istediklerini söyledi. Sırp çalıştırıcı; ''Anadolu Efes gibi güçlü bir ekiple karşılaşacağız. Geçtiğimiz gün Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptığımız toplantıda da görüşüldüğü üzere Avrupa'nın Euroleague'ten sonra en değerli liginde oynuyoruz. Bu bilinçle çıkacağımız bu maçtan galip ayrılarak bu kupayı müzemize götürmek istiyoruz'' diye konuştu.

Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu ise ''Çok kaliteli bir kadroya sahip, önemli bir ekibe karşı oynayacağız. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Zorlu bir maç olacak. Anadolu Efes'e şimdiden başarılar diliyorum. İki takım da sezona kupayla başlamak isteyecektir. Biz de bu önemli kupayı kaldırarak sezona başlama arzusundayız. Tüm kulüplerimize sakatlıksız, güzel ve hayırlı bir sezon diliyorum'' sözleriyle başarı temennilerini iletti.

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, takımıyla çıkacağı ilk resmi müsabaka öncesi keyifli bir maç ve sezon dileğinde bulundu. Sırp baş antrenör, ''Öncelikle çok mutluyuz. Bu kupaya geçen yılın finalisti unvanıyla katılıyoruz. Avrupa'nın en iyi liginde oynuyor olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bundan büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Herkes için keyifli bir maç olmasını diliyoruz'' diye konuştu.

Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay ise ''Geçen yıl kazandığımız bu kupayı bu sezon da kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe yakından tanıdığımız bir ekip. Kadrolarını koruyup kaliteli transferler yaptılar. Şu anda sezona en hazır takımlardan biri konumundalar. Kupa müsabakası tek maç üzerinden oynanacağı için 40 dakikada en az hata yapan takım kupaya uzanacaktır. Çekişmeli bir maç olacak, galip gelmek bizi çok mutlu edecektir. Türk basketbol severlere güzel bir oyun izletebilmek ve Ankara seyircisini coşturmak arzusundayız. Fenerbahçe'ye de bu maçta ve Euroleague'de başarılar diliyorum. Sakatlıktan uzak, güzel bir sezon olsun'' sözlerine yer verdi.