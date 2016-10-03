18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulu, 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın 16-22 Aralık tarihlerinde Samsun'da yapılmasına karar verdi.
FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre daha önce 30 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Samsun'da düzenlenmesi gereken ve ertelenen şampiyona, 16-22 Aralık tarihlerinde aynı kentte yapılacak.
Bu arada turnuvanın formatında da değişikliğe gidildi.
18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda, grup aşaması mücadeleleri turnuvanın ilk 3 günü oynanacak. Turnuvada son 16 turu oynanmayacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. Gruplarını son iki sırada tamamlayan ekipler 9.'luk-16.'lık klasman maçları oynayacak. Turnuvanın dördüncü gününde maç yapılmayacak ve beşinci gün çeyrek finaller, 6. gün ise yarı finallere sahne olacak. Şampiyonada final mücadelesi turnuvanın yedinci günü gerçekleştirilecek.
Turnuvayı ilk beş sırada bitiren ekipler, 1-9 Temmuz 2017'de Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.
Daha önce 2013 senesinde düzenlenen Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'na Konya ev sahipliği yapmış ve ay-yıldızlılar, turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:17
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 17
Yorum
alper önceden de bildiğim futbolcu nerde çalım attı nerde osden top taşıyor kardeşim portoda 43 maç 18 gol bu bir porto forveti için çok düşük bizim cenk yedek olarak 17 gol attı
- Kayıp kredisi bitti
Toplam 6
Yorum
YENİ BAŞLADI RIDVAN DİLMEN DİYOR Kİ "KAYIP KREDİSİ BİTTİ " DİYOR HOCA DAHA DUR BAKALIM LİG BAŞLADI BAŞLAYALI İSTANBUL DIŞINDA DAHA İLK MAÇ BANA GÖRE KAYIPLAR HENÜZ YENİ BAŞLIYOR BU TAKIM BU SENE İLK 5 E GİREMEZ .
- Süper ikili dönüyor
Toplam 28
Yorum
GSli1905 Aynen Kardes....ben bile GSli olarak Gomezin yaptigi oyuna Kil olmustum !
18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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