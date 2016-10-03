18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre daha önce 30 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Samsun'da düzenlenmesi gereken ve ertelenen şampiyona, 16-22 Aralık tarihlerinde aynı kentte yapılacak.

Bu arada turnuvanın formatında da değişikliğe gidildi.

18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda, grup aşaması mücadeleleri turnuvanın ilk 3 günü oynanacak. Turnuvada son 16 turu oynanmayacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. Gruplarını son iki sırada tamamlayan ekipler 9.'luk-16.'lık klasman maçları oynayacak. Turnuvanın dördüncü gününde maç yapılmayacak ve beşinci gün çeyrek finaller, 6. gün ise yarı finallere sahne olacak. Şampiyonada final mücadelesi turnuvanın yedinci günü gerçekleştirilecek.

Turnuvayı ilk beş sırada bitiren ekipler, 1-9 Temmuz 2017'de Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Daha önce 2013 senesinde düzenlenen Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'na Konya ev sahipliği yapmış ve ay-yıldızlılar, turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştı.