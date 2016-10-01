O kupa bizim!

Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın tecrübeli kaptanı Melih Mahmutoğlu iddialı konuştu: Geçen yıl yarım kalmış bir işimiz var. Bu sezon bunu tamamlayıp, Avrupa Ligi Şampiyonluğu’na ulaşacağız

Bu sezon mücadele edeceği tüm kulvarda şampiyonluğu hedefleyen F.Bahçe'de söz kaptan Melih Mahmutoğlu'nda... Geçen yıl finalde kaybettikleri Avrupa Ligi Şampiyonluğuyla ilgili sözlerine başlayan Melih, "Ortada yarım kalmış bir şey var. Bu sezon bunu tamamlamak istiyoruz. Final Four'un İstanbul'da yapılacak olması da bizim için büyük avantaj olacak. İnşallah ciddi bir sakatlık yaşamadan sezonu tam takım tamamlarız" dedi. Tecrübeli oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: "Hazırlıklarımız oldukça yoğun geçti. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başlamak istiyoruz. Ondan sonrası da inanıyorum ki şampiyonluklar ve kupalarla geçer. Taraftarımıza önceki yıllarda olduğu gibi yine büyük iş düşecek."