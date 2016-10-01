O kupa bizim!
Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın tecrübeli kaptanı Melih Mahmutoğlu iddialı konuştu: Geçen yıl yarım kalmış bir işimiz var. Bu sezon bunu tamamlayıp, Avrupa Ligi Şampiyonluğu’na ulaşacağız
Bu sezon mücadele edeceği tüm kulvarda şampiyonluğu hedefleyen F.Bahçe'de söz kaptan Melih Mahmutoğlu'nda... Geçen yıl finalde kaybettikleri Avrupa Ligi Şampiyonluğuyla ilgili sözlerine başlayan Melih, "Ortada yarım kalmış bir şey var. Bu sezon bunu tamamlamak istiyoruz. Final Four'un İstanbul'da yapılacak olması da bizim için büyük avantaj olacak. İnşallah ciddi bir sakatlık yaşamadan sezonu tam takım tamamlarız" dedi. Tecrübeli oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: "Hazırlıklarımız oldukça yoğun geçti. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başlamak istiyoruz. Ondan sonrası da inanıyorum ki şampiyonluklar ve kupalarla geçer. Taraftarımıza önceki yıllarda olduğu gibi yine büyük iş düşecek."
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
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