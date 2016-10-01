Fener farkı
Makedonya’daki son hazırlık maçında Rabotnicki’ye 32 sayı fark atan Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması öncesinde Anadolu Efes’e gözdağı verdi
Fenerbahçe , Makedonya'daki son hazırlık maçında Rabotnicki'yi 32 sayı farkla 92-60 yendi. Sarı-lacivertli takım, bu sezon 70. kuruluş yılını kutlayan Makedon temsilcisi karşısında rahat bir oyun sergiledi. Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda 27-11 üstünlük yakalayan Fenerbahçe, ilk yarıyı da 28-24 önde tamamladı.
DATOME'DEN 14 SAYI
3. Periyotta farkı 25 sayıya (70- 45) çıkaran sarı-lacivertliler, mücadeleyi de 92-60 kazandı. F.Bahçe'de 14 sayı üreten Luigi Datome, takımının en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli takım, bugün İstanbul'a dönerek, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 5 Ekim Çarşamba günü Anadolu Efes ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.
DATOME'DEN 14 SAYI
3. Periyotta farkı 25 sayıya (70- 45) çıkaran sarı-lacivertliler, mücadeleyi de 92-60 kazandı. F.Bahçe'de 14 sayı üreten Luigi Datome, takımının en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli takım, bugün İstanbul'a dönerek, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 5 Ekim Çarşamba günü Anadolu Efes ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Fener farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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