 Fener farkı – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Fener farkı

    Fener farkı

    Makedonya’daki son hazırlık maçında Rabotnicki’ye 32 sayı fark atan , Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması öncesinde Anadolu Efes’e gözdağı verdi

    , Makedonya'daki son hazırlık maçında Rabotnicki'yi 32 sayı farkla 92-60 yendi. Sarı-lacivertli takım, bu sezon 70. kuruluş yılını kutlayan Makedon temsilcisi karşısında rahat bir oyun sergiledi. Boris Trajkovski Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda 27-11 üstünlük yakalayan , ilk yarıyı da 28-24 önde tamamladı.

    DATOME'DEN 14 SAYI
    3. Periyotta farkı 25 sayıya (70- 45) çıkaran sarı-lacivertliler, mücadeleyi de 92-60 kazandı. F.Bahçe'de 14 sayı üreten Luigi Datome, takımının en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli takım, bugün İstanbul'a dönerek, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 5 Ekim Çarşamba günü Anadolu Efes ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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