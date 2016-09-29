Efes'e Daçka darbesi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Doğuş, hazırlık karşılaşmasında Anadolu Efes'i 79-70 yendi.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 21-20 Darüşşafaka Doğuş'un üstünlüğüyle geçildi. Anadolu Efes, oyunda dengeyi kurarken ilk yarı 40-40 beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıda rakibine üstünlüğünü kabul ettiren ve 3. periyotta 60-55 üstünlük yakalayan Darüşşafaka Doğuş, karşılaşmayı da 79-70 kazandı.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:16
- 40 bin dolar uçtu
Toplam 2
Yorum
KFY para sarhoşluğu olsa gerek gökhanla canere sorun bilirler
- Hedef yine final
Toplam 2
Yorum
tarihci olur da bir PENDİKSPOR çıkarda kendilerine bir teselli bulmak isteyenler sevinir
- Çalımbay'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
uğur allah rahmet eylesin.mekanı cennet olur işallah.karakterli ve iyi bir oğlan yetiştirmişler. ..
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