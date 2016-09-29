 Efes'e Daçka darbesi – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Efes'e Daçka darbesi

    Efes'e Daçka darbesi

    Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Doğuş, hazırlık karşılaşmasında Anadolu Efes'i 79-70 yendi.

    Ayhan Şahenk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 21-20 Darüşşafaka Doğuş'un üstünlüğüyle geçildi. Anadolu Efes, oyunda dengeyi kurarken ilk yarı 40-40 beraberlikle tamamlandı.

    İkinci yarıda rakibine üstünlüğünü kabul ettiren ve 3. periyotta 60-55 üstünlük yakalayan Darüşşafaka Doğuş, karşılaşmayı da 79-70 kazandı.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:16
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