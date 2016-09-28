Kartal parkede güldü

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akatlar'da oynanan karşılaşmaya Beşiktaş Sompo Japan, Stimac, Strawberry, Roll, Clark ve Thompson beşiyle başladı.

Maçın ilk periyodunu 29-23 önde kapatan siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 44-37 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte 63-61 üstünlük kuran Banvit karşısında, son bölümde başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 85-83 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Japan'da Clark 24, Stimac 19, Thompson ve Weems ise 12 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.