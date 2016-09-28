 Kartal parkede güldü – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Kartal parkede güldü

    Kartal parkede güldü

    Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından ile Banvit arasında oynanan hazırlık karşılaşmasını, İstanbul temsilcisi 85-83 kazandı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akatlar'da oynanan karşılaşmaya Sompo Japan, Stimac, Strawberry, Roll, Clark ve Thompson beşiyle başladı.

    Maçın ilk periyodunu 29-23 önde kapatan siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 44-37 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte 63-61 üstünlük kuran Banvit karşısında, son bölümde başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 85-83 galip ayrıldı.

    Beşiktaş Sompo Japan'da Clark 24, Stimac 19, Thompson ve Weems ise 12 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:52
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