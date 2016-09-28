Kartal parkede güldü
Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş ile Banvit arasında oynanan hazırlık karşılaşmasını, İstanbul temsilcisi 85-83 kazandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akatlar'da oynanan karşılaşmaya Beşiktaş Sompo Japan, Stimac, Strawberry, Roll, Clark ve Thompson beşiyle başladı.
Maçın ilk periyodunu 29-23 önde kapatan siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 44-37 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte 63-61 üstünlük kuran Banvit karşısında, son bölümde başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 85-83 galip ayrıldı.
Beşiktaş Sompo Japan'da Clark 24, Stimac 19, Thompson ve Weems ise 12 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:52
- Ortalık karışacak
Toplam 16
Yorum
agresif Adam gibi adam adam gibi konuşmuş...14 yaşındakilerde yorumları doldurmuş...
- Tolga Ciğerci istatistiklerde zirvede
Toplam 13
Yorum
AVRUPA FATİHİ KARAKARGA NE OLDU TOLGA CANINIZI ÇOK MU YAKTI MAÇTA ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSIN
- Eren için 20 gol barajı
Toplam 9
Yorum
GS BEŞİKTAŞ MAÇINDA HER KORNER OLDUĞUNDA 3.5 ATAN TARAFTAR VE OYUNCULARINI SEYRETMEK BÜYÜK KEYİFTİ :)))))
Kartal parkede güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.