Muratbey Uşak son saniyede
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, hazırlık maçında Muratbey Uşak'a evinde 91-90 mağlup oldu.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Muratbey Uşak 23-16 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte TOFAŞ'ın öne geçmesine izin vermeyen Muratbey Uşak, soyunma odasına 49-47 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı tekrar açan Muratbey Uşak, üçüncü çeyreğini 70-63 önde kapattığı maçtan 91-90 galip ayrıldı.
Muratbey Uşak'ta 27 sayı üreten Shaquille Mckissic maçın en skorer ismi oldu. TOFAŞ'ta Vasilije Micic 16 sayıyla oynadı.
TOFAŞ, 1 Ekim Cumartesi saat 16.00'da Green Park Kartepe'de Yeşilgiresun Belediyespor'la karşılaşacak.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:19
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 35
Yorum
mehmet Biz hocadan şampiyonluk istemiyoruz kardeşim. Bu sene 3 tane oyuncu çıkarsın yeter. Bu sene şampiyon olursak üstüne kaymak olur , avrupa ligindeyiz gelecek sene ve iyi bir kadromuz olacak. De jong dışında güzel bir transfer sezonuydu, iyi bir takımız.
- Katar gibiydi
Toplam 42
Yorum
Siyah-Beyaz1903 adamlar sansa 2-0 önde olduklari halde bile korkuyorlar böyle takim sampiyon olamaz ancak ya fb yada bizim cok vasat oynadigimiz dönemlerde puan topluya biliyorlar yoksa gese hep böle oynar sanki avrupada yari final oynar gibi en son hangi gese maci zevkli bitmis ki? hep kontrölü oynama gs derbileri cok sevksiz!
- İsmail Kartal: “Benim sevincim kalbimdedir”
Toplam 33
Yorum
YILMAZ06YILMAZ AYKUTLU KONYA EMRE BEKIR V BABACANLI ISBB GECEN SENE FENERI YENEREK BJK YI SAMPIYON YAPTILAR VEYA CINCONUN SAMPIYON OLDUGU SENELERE BAKALIM AYIP YA BARI ISMAYIL KARTALADA LAF ETMEYIN AYIPTIR GÜNAHTIR
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