 Muratbey Uşak son saniyede – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Muratbey Uşak son saniyede

    Muratbey Uşak son saniyede

    Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, hazırlık maçında Muratbey Uşak'a evinde 91-90 mağlup oldu.

    TOFAŞ Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Muratbey Uşak 23-16 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte TOFAŞ'ın öne geçmesine izin vermeyen Muratbey Uşak, soyunma odasına 49-47 üstün gitti.

    İkinci yarıda farkı tekrar açan Muratbey Uşak, üçüncü çeyreğini 70-63 önde kapattığı maçtan 91-90 galip ayrıldı.

    Muratbey Uşak'ta 27 sayı üreten Shaquille Mckissic maçın en skorer ismi oldu. TOFAŞ'ta Vasilije Micic 16 sayıyla oynadı.

    TOFAŞ, 1 Ekim Cumartesi saat 16.00'da Green Park Kartepe'de Yeşilgiresun Belediyespor'la karşılaşacak.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:19
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