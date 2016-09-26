Karşıyaka potada mutlu
Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen Pınar Cup Tahir Türetken Turnuvası'nın ilk maçında Pınar Karşıyaka, Best Balıkesir'i 88-80 mağlup etti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 29-19 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka önünde ikinci periyotta daha etkili olan Best Balıkesir, devreyi 45-41 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta üstünlüğü tekrar ele geçiren Pınar Karşıyaka, bu çeyreği 73-55, müsabakayı da 88-80 galip tamamladı.
Pınar Karşıyaka'da 29 sayı atan Summers en skorer isim olurken, Best Balıkesir'de Selby 16 sayı ile oynadı.
Turnuvaya yarın saat 19.00'da PAOK-Best Balıkesir maçıyla devam edilecek.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
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