 Karşıyaka potada mutlu – Fotomaç – 26 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    potada mutlu

    Karşıyaka potada mutlu

    Pınar 'nın ev sahipliğinde düzenlenen Pınar Cup Tahir Türetken Turnuvası'nın ilk maçında Pınar Karşıyaka, Best Balıkesir'i 88-80 mağlup etti.

    Mustafa Kemal Atatürk Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 29-19 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka önünde ikinci periyotta daha etkili olan Best Balıkesir, devreyi 45-41 önde bitirdi.

    Üçüncü periyotta üstünlüğü tekrar ele geçiren Pınar Karşıyaka, bu çeyreği 73-55, müsabakayı da 88-80 galip tamamladı.

    Pınar Karşıyaka'da 29 sayı atan Summers en skorer isim olurken, Best Balıkesir'de Selby 16 sayı ile oynadı.

    Turnuvaya yarın saat 19.00'da PAOK-Best Balıkesir maçıyla devam edilecek.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karşıyaka potada mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.