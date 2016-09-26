Biletler satışa sunuluyor

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, EuroBasket 2017'nin biletleri çarşamba gününden itibaren Biletix'ten satışa sunulacak.

İstanbul'da 22 Kasım'da kura çekimi gerçekleştirilecek şampiyona için, biletlerin toplu alınması halinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Basketbolseverler, ayrıca iki yarı final, üçüncülük ve final maçından oluşan paket biletlerini almaları halinde yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.

Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, Eurobasket 2017'nin Türkiye'de gerçekleştirilecek en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, "Milli takımımız bu ihtişamlı turnuva için şimdiden hazırlıklarına başladı. Bu, bizim için bir kez daha Avrupa'nın en iyi basketbol federasyonu olduğumuzu gösterme fırsatı." ifadelerini kullandı.

Türkiye, şampiyonada bir grubun mücadelesine ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Türkiye'deki grup aşaması karşılaşmaları Abdi İpekçi Spor Salonu'nda, final maçları ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Organizasyon, Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Finlandiya ve İsrail'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.