Biletler satışa sunuluyor
Türkiye'nin de ev sahibi ülkelerden biri olduğu 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2017) biletleri, 28 Eylül Çarşamba gününden itibaren satışa çıkarılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, EuroBasket 2017'nin biletleri çarşamba gününden itibaren Biletix'ten satışa sunulacak.
İstanbul'da 22 Kasım'da kura çekimi gerçekleştirilecek şampiyona için, biletlerin toplu alınması halinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Basketbolseverler, ayrıca iki yarı final, üçüncülük ve final maçından oluşan paket biletlerini almaları halinde yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.
Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, Eurobasket 2017'nin Türkiye'de gerçekleştirilecek en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, "Milli takımımız bu ihtişamlı turnuva için şimdiden hazırlıklarına başladı. Bu, bizim için bir kez daha Avrupa'nın en iyi basketbol federasyonu olduğumuzu gösterme fırsatı." ifadelerini kullandı.
Türkiye, şampiyonada bir grubun mücadelesine ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Türkiye'deki grup aşaması karşılaşmaları Abdi İpekçi Spor Salonu'nda, final maçları ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Organizasyon, Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Finlandiya ve İsrail'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:14
- Tribünler yine boş
Toplam 10
Yorum
sercan maça taraftarın gelmeme sebeplerinden en büyü 2 hafta önce oynanan bursa macında taraftarın kötü tezahurattan dolayı aldıgı 1 maclık cezadır.
- "Formayı hak eden alır"
Toplam 10
Yorum
aslan61 mehmet ekici cok isteksiz oynuyor form düsüklügü de var baya bir zamandir hep kötü oynuyor insallah düzelir..
- Fenerbahçe'ye İsveçli hakem
Toplam 9
Yorum
FENERİUM GAZİANTEP MACINDA SÜPER OYADIK YALAN YOK AMA GOL ATAMADIK ADVOCAAT ZEVKLİ BİR OYUN KURDU SONUNDA Bİ KAÇ MACA DAHA DA İYİ OLACAĞIZ İNANCIMIZ TAM
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