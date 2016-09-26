 Anadolu Efes zirvede – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Anadolu Efes zirvede

    Anadolu Efes zirvede
    Anadolu Efes, Yunanistan'da düzenlenen Girit Turnuvası'nda Olympiakos'u finalde 86-79 yenerek organizasyonu ilk sırada tamamladı. Yunan ekibi karşısında ilk periyodu 24- 18, devreyi 50-33 önde bitiren lacivertbeyazlı takım, maçın 3. çeyreğini 74-58 önde geçti ve maçı 86-79 kazandı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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