Anadolu Efes, dijital bilete geçti
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'in iç sahadaki maçlarına taraftarları, 2016-2017 sezonunda digital biletle girecek.
Yapılacak uygulamayla taraftarların yeni sezonda bilet ve kombinelerini dijital olarak kullanarak cep telefonlarıyla salona giriş yapabileceği aktarıldı.
Maç biletlerini internet üzerinden satın alabilecek olan taraftarların salona, ister SMS ile ister çıktı alacakları PDF ile isterlerse de telefonlarından tixbox.com.tr'deki 'Biletlerim' sayfasına girip, barkodlarını görüntüleyerek kolayca giriş yapabilecekleri kaydedildi.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:21
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Yorum
batu yıllık 25 trilyon kazanıyor . ilk 18 de yok :D
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Yorum
batu her maç aynısını yapıyor . oyunu okuma 0 oyuncu değşikliği yapmıyor rezalet . bu takım şu anda tamda terimin isteyeceği bi takım . kalede muslera ortada harika tolga ciğerci . kanatta bruma uçta derdiyok. tam terim takımı ama yöneten riekerink malesef
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Yorum
batu yorulan selçuk yerine josue . selçuk defans yapmıyor zaten onun yaptığı defansı diri bir josuede yapar . yasin yerine gümüş . sağ kanada hız kazandırırdı . 2. golden önce kafaya çıkmayıp topun tosicin önüne düşmesini sağlayan sabri yerine cavanda . işte bu değişiklikler 60-65. dk da gelseydi galatasaray 3 puanı alırdı
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