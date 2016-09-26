Anadolu Efes, dijital bilete geçti

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biletleme şirketi Tixbox ile anlaşma imzalandığı bildirildi. Bu anlaşmayla Tixbox'ın, Anadolu Efes'in tüm iç saha maçlarında biletleme operasyonlarından sorumlu olacağı belirtilerek, şirketin sunduğu dijital teslimat seçenekleri ile taraftarın Abdi İpekçi Spor Salonu'na girişlerinin hızlı ve kolay olmasının sağlanacağı kaydedildi.

Yapılacak uygulamayla taraftarların yeni sezonda bilet ve kombinelerini dijital olarak kullanarak cep telefonlarıyla salona giriş yapabileceği aktarıldı.

Maç biletlerini internet üzerinden satın alabilecek olan taraftarların salona, ister SMS ile ister çıktı alacakları PDF ile isterlerse de telefonlarından tixbox.com.tr'deki 'Biletlerim' sayfasına girip, barkodlarını görüntüleyerek kolayca giriş yapabilecekleri kaydedildi.