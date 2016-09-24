Devler yine İstanbul’da
2016-17 Euroleague Final-Four heyecanı Sinan Erdem’de yaşanacak 2012’de olduğu gibi Avrupa’nın en iyisi İstanbul’da belli olacak.
İKİNCİ EV SAHİPLİĞİ
Sinan Erdem, 2017 yılının mayıs ayında oynanacak olan Final-Four'a ikinci kez ev sahipliği yapacak. 2012'de Barcelona, CSKA Moskova ve Panathinaikos'un mücadele ettiği dev organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Yunan ekibi Olympiakos olmuştu.
27 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, 27 Eylül'de İstanbul'da basın toplantısı yapacak. Final Four ile ilgili açıklamalar yapacak olan Bertomeu, İstanbul'un ev sahipliğindeki organizasyon için detaylı bilgi verecek.
RAKİP TANIMADI!
Final Four için İstanbul'un dışında 5 şehir daha adaylığını açıklamıştı: Belgrad, Paris, Kaunas, Prag ve Moskova... İstanbul, tüm bu şehirleri geride bırakarak Euroleague Final Four'una ev sahipliği yapma hakkı kazandı.
- 24 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:46
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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