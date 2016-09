Devler yine İstanbul’da

THY Euroleague Final- Four maçlarınaev sahipliği yapacak. 2016-2017 sezonunun şampiyonu'nda oynanacak karşılaşmalarla belli olacak.'in normal sezonunda mücadele edecek olan temsilcilerimizda Final-Four'a kalmak için zorlu müsabakalara çıkacak.Sinan Erdem, 2017 yılının mayıs ayında oynanacak olan'a ikinci kez ev sahipliği yapacak. 2012'de Barcelona , CSKA Moskova ve Panathinaikos'un mücadele ettiği dev organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Yunan ekibiolmuştu.Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, 27 Eylül'de İstanbul'da basın toplantısı yapacak. Final Four ile ilgili açıklamalar yapacak olan Bertomeu, İstanbul'un ev sahipliğindeki organizasyon için detaylı bilgi verecek.Final Four için İstanbul'un dışında 5 şehir daha adaylığını açıklamıştı: Belgrad, Paris, Kaunas, Prag ve Moskova... İstanbul, tüm bu şehirleri geride bırakarak Euroleague Final Four'una ev sahipliği yapma hakkı kazandı.