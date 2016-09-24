 Devler yine İstanbul’da – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Devler yine İstanbul’da

    Devler yine İstanbul’da

    2016-17 Euroleague Final-Four heyecanı Sinan Erdem’de yaşanacak 2012’de olduğu gibi Avrupa’nın en iyisi İstanbul’da belli olacak.

    THY Euroleague Final- Four maçlarına İstanbul ev sahipliği yapacak. 2016-2017 sezonunun şampiyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalarla belli olacak. Euroleague'in normal sezonunda mücadele edecek olan temsilcilerimiz F.Bahçe, G.Saray, Efes ve Darüşşafaka da Final-Four'a kalmak için zorlu müsabakalara çıkacak.

    İKİNCİ EV SAHİPLİĞİ
    Sinan Erdem, 2017 yılının mayıs ayında oynanacak olan Final-Four'a ikinci kez ev sahipliği yapacak. 2012'de , CSKA Moskova ve Panathinaikos'un mücadele ettiği dev organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Yunan ekibi Olympiakos olmuştu.

    27 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
    Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, 27 Eylül'de İstanbul'da basın toplantısı yapacak. Final Four ile ilgili açıklamalar yapacak olan Bertomeu, İstanbul'un ev sahipliğindeki organizasyon için detaylı bilgi verecek.

    RAKİP TANIMADI!
    Final Four için İstanbul'un dışında 5 şehir daha adaylığını açıklamıştı: Belgrad, Paris, Kaunas, Prag ve Moskova... İstanbul, tüm bu şehirleri geride bırakarak Euroleague Final Four'una ev sahipliği yapma hakkı kazandı.
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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