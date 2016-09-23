 Zadar’da iyi başladık – Fotomaç – 23 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Zadar’da iyi başladık

    Zadar’da iyi başladık
    Basketbolda sezon öncesi düzenlenen en önemli hazırlık turnuvalarından olan Zadar 2016 Doğuş Basketbol Turnuvası, başladı. İlk gün temsilcilerimizden F.Bahçe, Rusyanın Lokomotiv Kuban takımını 88-67 yenerken, Darüşşafaka Doğuş da Zadar'ı 88-69 mağlup etti.
    1. 23 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
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