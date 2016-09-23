Zadar’da iyi başladık

Basketbolda sezon öncesi düzenlenen en önemli hazırlık turnuvalarından olan Zadar 2016 Doğuş Basketbol Turnuvası, başladı. İlk gün temsilcilerimizden F.Bahçe, Rusyanın Lokomotiv Kuban takımını 88-67 yenerken, Darüşşafaka Doğuş da Zadar'ı 88-69 mağlup etti.