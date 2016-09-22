 Turnuva başlıyor – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Turnuva başlıyor

    Turnuva başlıyor
    Sezon hazırlıklarını Hırvatistan'da sürdüren Darüşşafaka Doğuş, bugün Zadar Doğuş Turnuvası'na katılacak ve ilk maçını KK Zadar'a karşı oynayacak. Özel karşılaşmalarda 6 galibiyet alan Doğuş, son hazırlık maçında Sibenik'i 89-72 yendi.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:56
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