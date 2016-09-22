Trabzon final biletini kaçırdı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş'ın anısına düzenlenen turnuvada ikinci günün ilk maçında Muratbey Uşak ile Trabzonspor Medical Park, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

İlk çeyrekte rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Uşak temsilcisi, 7. dakikayı 20-4'lük skorla önde geçti. Trabzonspor Medical Park, Malcolm Lee ile farkı azaltmaya çalışsa da Muratbey Uşak, ilk periyodu 28-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren ve Trabzonspor Medical Park'ın farkı kapatmasına izin vermeyen Muratbey Uşak, devre sonunda soyunma odasına 55-38 önde gitti.

Uşak temsilcisi, özellikle boyalı alandan bulduğu sayılarla üçüncü çeyreğini 79-60 önde bitirdiği maçtan 17 sayı farkla, 96-79 galip ayrıldı.

Muratbey Uşak, aldığı bu galibiyetle grup lideri olarak adını finale yazdırdı. Uşak ekibinde 21 sayı kaydeden Shaquille Mckissic, alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Trabzonspor Medical Park'ta ise Dwight Hardy, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.