Trabzon final biletini kaçırdı
Bursa'da 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Muratbey Uşak, Trabzonspor Medical Park'ı 96-79 yenerek adını finale yazdırdı.
Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş'ın anısına düzenlenen turnuvada ikinci günün ilk maçında Muratbey Uşak ile Trabzonspor Medical Park, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
İlk çeyrekte rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Uşak temsilcisi, 7. dakikayı 20-4'lük skorla önde geçti. Trabzonspor Medical Park, Malcolm Lee ile farkı azaltmaya çalışsa da Muratbey Uşak, ilk periyodu 28-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren ve Trabzonspor Medical Park'ın farkı kapatmasına izin vermeyen Muratbey Uşak, devre sonunda soyunma odasına 55-38 önde gitti.
Uşak temsilcisi, özellikle boyalı alandan bulduğu sayılarla üçüncü çeyreğini 79-60 önde bitirdiği maçtan 17 sayı farkla, 96-79 galip ayrıldı.
Muratbey Uşak, aldığı bu galibiyetle grup lideri olarak adını finale yazdırdı. Uşak ekibinde 21 sayı kaydeden Shaquille Mckissic, alınan galibiyette önemli rol oynadı.
Trabzonspor Medical Park'ta ise Dwight Hardy, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:05
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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