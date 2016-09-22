TOFAŞ götürdü Banvit bitirdi
16. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası 2. gün ikinci maçında TOFAŞ ilk yarısını 47-34 önde tamamladığı maçta Banvit'e 91-89 mağlup oldu.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Banvit oldu. Jeremy Chappell ve Merthan Mutlu ile 22.30'da farkı 8'e indirdi: 50-42. Banvit Orelik ile farkı kapatmayı başardı ve final periyoduna TOFAŞ'ın 65-60'lık üstünlüğüyle girildi.
Dördüncü çeyreğe iyi başlayan Banvit oldu. Turuncu Beyazlılar dışardan bulduğu basketlerle farkı eritti ve 32.30'da skoru 69-68'e getirdi. Banvit son iki dakikaya 85-78 önde girdi. Bitime 50 saniye kala farkı TOFAŞ Micic'in üçlüğüyle farkı 2'ye indirdi: 83-85. Kalan bölüm taktik faullerle geçilirken Bursa temsilcisi son topu değerlendiremeyince sahadan 91-89'luk skorla mağlup ayrıldı.
Turnuvada yarın iki maç oynanacak günün programı şu şekilde;
23 EYLÜL CUMA
16.30 TRABZONSPOR MEDICAL PARK - İSTANBUL BBSK.
19.00 AEK ATHENS - BANVİT
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:36
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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