 TOFAŞ götürdü Banvit bitirdi – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    TOFAŞ götürdü Banvit bitirdi

    TOFAŞ götürdü Banvit bitirdi

    16. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası 2. gün ikinci maçında TOFAŞ ilk yarısını 47-34 önde tamamladığı maçta Banvit'e 91-89 mağlup oldu.

    TOFAŞ Salonu'nda oynanan mücadeleye TOFAŞ, ilk periyodu 23-13 üstün tamamladı. İkinci çeyrek de karşılıklı sayılarla başlarken 13'üncü dakikada TOFAŞ farkı 12'ye çıkardı: 32-20. Banvit kalan bölümde Edo Muric ile farkı kapatmaya çalışsa da TOFAŞ soyunma odasına 47-34 önde girdi.
    Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Banvit oldu. Jeremy Chappell ve Merthan Mutlu ile 22.30'da farkı 8'e indirdi: 50-42. Banvit Orelik ile farkı kapatmayı başardı ve final periyoduna TOFAŞ'ın 65-60'lık üstünlüğüyle girildi.

    Dördüncü çeyreğe iyi başlayan Banvit oldu. Turuncu Beyazlılar dışardan bulduğu basketlerle farkı eritti ve 32.30'da skoru 69-68'e getirdi. Banvit son iki dakikaya 85-78 önde girdi. Bitime 50 saniye kala farkı TOFAŞ Micic'in üçlüğüyle farkı 2'ye indirdi: 83-85. Kalan bölüm taktik faullerle geçilirken Bursa temsilcisi son topu değerlendiremeyince sahadan 91-89'luk skorla mağlup ayrıldı.
    Turnuvada yarın iki maç oynanacak günün programı şu şekilde;

    23 EYLÜL CUMA
    16.30 MEDICAL PARK - İSTANBUL BBSK.
    19.00 AEK ATHENS - BANVİT
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:36
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