 Kartal yüksek uçtu – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kartal yüksek uçtu

    Kartal yüksek uçtu

    Toto Basketbol Süper Ligi ekipleri arasında yapılan hazırlık maçında Sompo Japan, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 87-80 yendi.

    BJK Akatlar Arena'da yapılan maçın ilk çeyreğini 25-18 önde geçen siyah-beyazlı ekip, rakibinin öne geçme çabalarına rağmen üstünlüğünü kaybetmeyerek, devre arasına 40-38 önde girdi.

    Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyodu 66-59 üstün bitiren Sompo Japan, sahadan 87-80 galip ayrıldı.

    Ev sahibi takımdan Michael Roll ile Earl Clark yirmişer sayı kaydederken, Kyle Weems 17 sayıyla mücadele etti. Demir İnşaat Büyükçekmece'de ise Osiris Eldridge 18 sayı üretti.

    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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