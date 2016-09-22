Kartal yüksek uçtu

BJK Akatlar Arena'da yapılan maçın ilk çeyreğini 25-18 önde geçen siyah-beyazlı ekip, rakibinin öne geçme çabalarına rağmen üstünlüğünü kaybetmeyerek, devre arasına 40-38 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyodu 66-59 üstün bitiren Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 87-80 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımdan Michael Roll ile Earl Clark yirmişer sayı kaydederken, Kyle Weems 17 sayıyla mücadele etti. Demir İnşaat Büyükçekmece'de ise Osiris Eldridge 18 sayı üretti.