MHK Başkanı Emin Balcı’ya Avrupa'da önemli görev
FIBA tarafından ilk kez bu yıl organize edilmeye başlayan Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Hakem Kurulu'nda Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Emin Balcı görev yapacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) görev yapacak hakemleri belirlemek, takip etmek ve müsabakalara atama esaslarını belirlemek üzere ilk kez bu sezon oluşturulan hakem kurulunda, Balcı ile birlikte Davorin Nakic (Hırvatistan), Roberto Chiari (İtalya), Johnny Jacobs (Belçika) ve Kosta Iliev (BCL) görev yapacak.
Önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacak olan kurul, ilk aşamada BCL'de görev yapacak 80 hakemi "elit" (20 hakem), "tecrübeli" (36 hakem), "genç" (12 hakem) ve "yetenekli" (12 hakem) tasnifiyle belirleyecek. Kurul daha sonra belli dönemlerde toplanarak, haftalık olarak ise tele-konferans yöntemi ile hakem değerlendirmeleri yapacaktır.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:07
- Derbi öncesi Beşiktaş'a iki iyi haber
Toplam 1
Yorum
Kar Bjk derbi kadrosu: Fabri, Tosiç, Marcelo, Caner,Beck, Gökhan, Atiba, Ozi, Olcay, Abu, Q7
- Beşiktaş çok üst düzeyde
Toplam 2
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44istanbul yeri git lan... 5 sene forvet diye oynadi, senede 10-12 golü gecemedi. toplam olarak en cok gölü atmis olabilir, ama Cenke ayni sansi verseniz Boboyu 3e katlar. Teknik yok, teketek adam gecemiyor, tek forvet olarak ileride topu tutamiyor, defansi rahatlatamiyor. Birtek hava toplarinda etkiliydi, bitti. Gol atamadigi gibi birde Besiktasima rest cekti, yilda 2,5 milyon Euro istedi. Forvet degil, golcü zaten degil, ADAM hic degil. Icinizde bunu seven varsa, ya Besiktasliligi anlamadi, yada futboldan haberi yok...
- Trabzonspor'un 11'i belli oldu
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GFB 2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR DESENİZE HER SENE AYNI SENARYO :D KOSKOCA TRABZON NE HALLERE DÜŞTÜ
MHK Başkanı Emin Balcı’ya Avrupa'da önemli görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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