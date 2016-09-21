 MHK Başkanı Emin Balcı’ya Avrupa'da önemli görev – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    MHK Başkanı ’ya Avrupa'da önemli görev

    MHK Başkanı Emin Balcı’ya Avrupa'da önemli görev

    FIBA tarafından ilk kez bu yıl organize edilmeye başlayan Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Hakem Kurulu'nda Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı görev yapacak.

    Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) görev yapacak hakemleri belirlemek, takip etmek ve müsabakalara atama esaslarını belirlemek üzere ilk kez bu sezon oluşturulan hakem kurulunda, Balcı ile birlikte Davorin Nakic (Hırvatistan), Roberto Chiari (İtalya), Johnny Jacobs (Belçika) ve Kosta Iliev (BCL) görev yapacak.

    Önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacak olan kurul, ilk aşamada BCL'de görev yapacak 80 hakemi "elit" (20 hakem), "tecrübeli" (36 hakem), "genç" (12 hakem) ve "yetenekli" (12 hakem) tasnifiyle belirleyecek. Kurul daha sonra belli dönemlerde toplanarak, haftalık olarak ise tele-konferans yöntemi ile hakem değerlendirmeleri yapacaktır.

    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:07
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