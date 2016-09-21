MHK Başkanı Emin Balcı’ya Avrupa'da önemli görev
FIBA tarafından ilk kez bu yıl organize edilmeye başlayan Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Hakem Kurulu'nda Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Emin Balcı görev yapacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) görev yapacak hakemleri belirlemek, takip etmek ve müsabakalara atama esaslarını belirlemek üzere ilk kez bu sezon oluşturulan hakem kurulunda, Balcı ile birlikte Davorin Nakic (Hırvatistan), Roberto Chiari (İtalya), Johnny Jacobs (Belçika) ve Kosta Iliev (BCL) görev yapacak.
Önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacak olan kurul, ilk aşamada BCL'de görev yapacak 80 hakemi "elit" (20 hakem), "tecrübeli" (36 hakem), "genç" (12 hakem) ve "yetenekli" (12 hakem) tasnifiyle belirleyecek. Kurul daha sonra belli dönemlerde toplanarak, haftalık olarak ise tele-konferans yöntemi ile hakem değerlendirmeleri yapacaktır.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:07
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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