MHK Başkanı Emin Balcı’ya Avrupa'da önemli görev

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) görev yapacak hakemleri belirlemek, takip etmek ve müsabakalara atama esaslarını belirlemek üzere ilk kez bu sezon oluşturulan hakem kurulunda, Balcı ile birlikte Davorin Nakic (Hırvatistan), Roberto Chiari (İtalya), Johnny Jacobs (Belçika) ve Kosta Iliev (BCL) görev yapacak.



Önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacak olan kurul, ilk aşamada BCL'de görev yapacak 80 hakemi "elit" (20 hakem), "tecrübeli" (36 hakem), "genç" (12 hakem) ve "yetenekli" (12 hakem) tasnifiyle belirleyecek. Kurul daha sonra belli dönemlerde toplanarak, haftalık olarak ise tele-konferans yöntemi ile hakem değerlendirmeleri yapacaktır.