Potada kupa heyecanı
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası'nın 1. tur eleme maçları, bugün Antalya'da başlayacak.
Atatürk, Antalya ve Akdeniz Üniv. Gazi Mustafa Kemal Salonlarında oynanacak müsabakalara katılan 18 takım 3 grupta mücadele edecek. Gruplarında 5 maç sonunda ilk 2 sırayı takımlarla en iyi 3. olacak ekip bir üst tura yükselecek. Günün maçları: Bandırma- Samsun BB, Muğla Orman-Gelişim Koleji, Pertevniyal- Yalova Group, Acıbadem Üni.-Beylikdüzü, Akhisar Bld- Final Gençlik, Mamak-Sakarya BB, Bursaspor Durmazlar-Eskişehir Basket, Afyon Bld-Düzce Bld, T. Telekom-Petkim.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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