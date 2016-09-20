 Potada kupa heyecanı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Potada kupa heyecanı

    Potada kupa heyecanı

    Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası'nın 1. tur eleme maçları, bugün Antalya'da başlayacak.

    Atatürk, Antalya ve Akdeniz Üniv. Gazi Mustafa Kemal Salonlarında oynanacak müsabakalara katılan 18 takım 3 grupta mücadele edecek. Gruplarında 5 maç sonunda ilk 2 sırayı takımlarla en iyi 3. olacak ekip bir üst tura yükselecek. Günün maçları: Bandırma- Samsun BB, Muğla Orman-Gelişim Koleji, Pertevniyal- Yalova Group, Acıbadem Üni.-Beylikdüzü, Akhisar Bld- Final Gençlik, Mamak-Sakarya BB, Durmazlar-Eskişehir Basket, Afyon Bld-Düzce Bld, T. Telekom-Petkim.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potada kupa heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle