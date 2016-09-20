 Karşıyaka tatsız: 67-86 – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    tatsız: 67-86

    Karşıyaka tatsız: 67-86
    STBL için yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Pınar Karşıyaka, özel maçta Olympiakos'a 86-67 mağlup oldu. İzmir ekibi mücadelenin devresini 38-37 önde bitirmesine rağmen üstünlüğü koruyamadı
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:17
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