 Potada kupa heyecanı başlıyor – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Potada kupa heyecanı başlıyor

    Potada kupa heyecanı başlıyor

    Antalya'da 20-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Basketbol Ligi Federasyonu Kupası birinci tur eleme maçlarında, 18 takım mücadele edecek.

    Basketbol Ligi Federasyon Kupası birinci tur eleme maçları yarın Antalya'da yapılacak. Federasyon Kupası maçları, 20- 25 Eylül tarihleri arasında Atatürk Salonu, Antalya Spor Salonu ve Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanacak. Kupa müsabakalarına katılan 18 takım, 3 grupta mücadele edecek. Gruplarında 5 maç oynayacak takımlardan ilk 2 sırayı alanlar ve en iyi üçüncü olan takım üst tura yükselecek. Federasyon Kupası'nın tanıtım toplantısı Antalya Müzesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Direktörü Ayhan Özgümüş, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, TBF Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, TBF yetkilileri, Federasyon Kupası'nda mücadele edecek takımların antrenör ile oyuncuları katıldı.

    Toplantıda konuşan TBF Antalya İl Temsilcisi Soner Yasak, kupa müsabakalarına katılan takımlara başarı diledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, kupa müsabakalarını birinci eleme maçlarının Antalya'da oynanacağını hatırlattı. Hacıcaferoğlu, Meltem Mahallesi'nde yeni hizmete açılan spor salonunda ilk resmi müsabakanın bu turnuvayla oynanacağını söyledi. Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ise Antalya Müzesi'nin arkeoloji dünyasında tanınan bir mekan olduğunu ve kupa müsabakalarının tanıtım toplantısına da ev sahipliği yaptığına değindi.

    TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş de turnuvanın takımlar açısından başarılı geçmesini ve oyuncuların sakatlık yaşamamasını diledi. TBF Ligler Direktörlüğü'nde yetkili Gökhan Tokatlı ise zorlu ve uzun bir sezon öncesi kupa müsabakaları için Antalya'ya geldiklerini, çekişmeli maçlar oynanacağını anlattı.

    Federasyon Kupası'nda gruplar ise şu şekilde:
    A GRUBU
    Bandırma Kırmızı
    Muğla Orman
    Pertevniyal
    Yalova Group Belediye
    Gelişim Koleji
    Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent
    B GRUBU
    Acıbadem Üniversitesi
    Akhisar Belediye
    Mamak Bld. Ankara DSİ
    Sakarya BŞB
    Final Gençlik
    Beylikdüzü
    C GRUBU
    Durmazlar
    Afyon Belediye
    Türk Telekom
    Petkim Spor
    Düzce Belediye
    Eskişehir Basket

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:46
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