Potada kupa heyecanı başlıyor
Antalya'da 20-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Basketbol Ligi Federasyonu Kupası birinci tur eleme maçlarında, 18 takım mücadele edecek.
Toplantıda konuşan TBF Antalya İl Temsilcisi Soner Yasak, kupa müsabakalarına katılan takımlara başarı diledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, kupa müsabakalarını birinci eleme maçlarının Antalya'da oynanacağını hatırlattı. Hacıcaferoğlu, Meltem Mahallesi'nde yeni hizmete açılan spor salonunda ilk resmi müsabakanın bu turnuvayla oynanacağını söyledi. Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ise Antalya Müzesi'nin arkeoloji dünyasında tanınan bir mekan olduğunu ve kupa müsabakalarının tanıtım toplantısına da ev sahipliği yaptığına değindi.
TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş de turnuvanın takımlar açısından başarılı geçmesini ve oyuncuların sakatlık yaşamamasını diledi. TBF Ligler Direktörlüğü'nde yetkili Gökhan Tokatlı ise zorlu ve uzun bir sezon öncesi kupa müsabakaları için Antalya'ya geldiklerini, çekişmeli maçlar oynanacağını anlattı.
Federasyon Kupası'nda gruplar ise şu şekilde:
A GRUBU
Bandırma Kırmızı
Muğla Orman
Pertevniyal
Yalova Group Belediye
Gelişim Koleji
Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent
B GRUBU
Acıbadem Üniversitesi
Akhisar Belediye
Mamak Bld. Ankara DSİ
Sakarya BŞB
Final Gençlik
İstanbulspor Beylikdüzü
C GRUBU
Bursaspor Durmazlar
Afyon Belediye
Türk Telekom
Petkim Spor
Düzce Belediye
Eskişehir Basket
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:46
- 10’da sürpriz beklentisi
Toplam 11
Yorum
olması gereken kadro :D fabıano-sener kajer-skertel-ısmaıl-topal-salıh-volkan(sagda)-lens(solda)- persıe -sow
- Mahmut Uslu: Bizim maçları irdeleyin
Toplam 46
Yorum
Ali Kim bu adam ya hayatta gelemeyecek bir yere gelmiş. bari sus birşey sansınlar
- Beşiktaş'a yeni sponsor
Toplam 2
Yorum
ua bu yazıları gs carşamba cuma oynarkende beklerdik rıdvan bilmişi.
Potada kupa heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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