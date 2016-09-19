Potada kupa heyecanı başlıyor

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası birinci tur eleme maçları yarın Antalya'da yapılacak. Federasyon Kupası maçları, 20- 25 Eylül tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu, Antalya Spor Salonu ve Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanacak. Kupa müsabakalarına katılan 18 takım, 3 grupta mücadele edecek. Gruplarında 5 maç oynayacak takımlardan ilk 2 sırayı alanlar ve en iyi üçüncü olan takım üst tura yükselecek. Federasyon Kupası'nın tanıtım toplantısı Antalya Müzesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, TBF Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, TBF yetkilileri, Federasyon Kupası'nda mücadele edecek takımların antrenör ile oyuncuları katıldı.

Toplantıda konuşan TBF Antalya İl Temsilcisi Soner Yasak, kupa müsabakalarına katılan takımlara başarı diledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, kupa müsabakalarını birinci eleme maçlarının Antalya'da oynanacağını hatırlattı. Hacıcaferoğlu, Meltem Mahallesi'nde yeni hizmete açılan spor salonunda ilk resmi müsabakanın bu turnuvayla oynanacağını söyledi. Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ise Antalya Müzesi'nin arkeoloji dünyasında tanınan bir mekan olduğunu ve kupa müsabakalarının tanıtım toplantısına da ev sahipliği yaptığına değindi.



TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş de turnuvanın takımlar açısından başarılı geçmesini ve oyuncuların sakatlık yaşamamasını diledi. TBF Ligler Direktörlüğü'nde yetkili Gökhan Tokatlı ise zorlu ve uzun bir sezon öncesi kupa müsabakaları için Antalya'ya geldiklerini, çekişmeli maçlar oynanacağını anlattı.



Federasyon Kupası'nda gruplar ise şu şekilde:

A GRUBU

Bandırma Kırmızı

Muğla Orman

Pertevniyal

Yalova Group Belediye

Gelişim Koleji

Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent

B GRUBU

Acıbadem Üniversitesi

Akhisar Belediye

Mamak Bld. Ankara DSİ

Sakarya BŞB

Final Gençlik

İstanbulspor Beylikdüzü

C GRUBU

Bursaspor Durmazlar

Afyon Belediye

Türk Telekom

Petkim Spor

Düzce Belediye

Eskişehir Basket