Potada kupa heyecanı başlıyor
Antalya'da 20-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Basketbol Ligi Federasyonu Kupası birinci tur eleme maçlarında, 18 takım mücadele edecek.
Toplantıda konuşan TBF Antalya İl Temsilcisi Soner Yasak, kupa müsabakalarına katılan takımlara başarı diledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, kupa müsabakalarını birinci eleme maçlarının Antalya'da oynanacağını hatırlattı. Hacıcaferoğlu, Meltem Mahallesi'nde yeni hizmete açılan spor salonunda ilk resmi müsabakanın bu turnuvayla oynanacağını söyledi. Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ise Antalya Müzesi'nin arkeoloji dünyasında tanınan bir mekan olduğunu ve kupa müsabakalarının tanıtım toplantısına da ev sahipliği yaptığına değindi.
TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş de turnuvanın takımlar açısından başarılı geçmesini ve oyuncuların sakatlık yaşamamasını diledi. TBF Ligler Direktörlüğü'nde yetkili Gökhan Tokatlı ise zorlu ve uzun bir sezon öncesi kupa müsabakaları için Antalya'ya geldiklerini, çekişmeli maçlar oynanacağını anlattı.
Federasyon Kupası'nda gruplar ise şu şekilde:
A GRUBU
Bandırma Kırmızı
Muğla Orman
Pertevniyal
Yalova Group Belediye
Gelişim Koleji
Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent
B GRUBU
Acıbadem Üniversitesi
Akhisar Belediye
Mamak Bld. Ankara DSİ
Sakarya BŞB
Final Gençlik
İstanbulspor Beylikdüzü
C GRUBU
Bursaspor Durmazlar
Afyon Belediye
Türk Telekom
Petkim Spor
Düzce Belediye
Eskişehir Basket
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:46
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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