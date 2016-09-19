 Efsaneye muhteşem veda – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Efsaneye muhteşem veda

    Efsaneye muhteşem veda

    Avrupa basketbol tarihinin en önemli ikonlarından biri olan Dimitris Diamantidis, kendi onuruna düzenlenen hazırlık turnuvasında son kez parkeye çıktı. Panathinaikos taraftarının büyük ilgi gösterdiği gecede Yunan efsanenin forması emekli edildi.

    "Diamonds Are Forever" turnuvası, geçtiğimiz sezonun sonunda emekli olacağını açıklayan Dimitris Diamantidis'in onuruna düzenlendi. Panathinaikos'un CSKA Moskova ile karşılaştığı maçta son kez parkeye çıkan Diamantidis, sahada kaldığı kısa sürede 2 asist yaptı ve basketbola veda etti.

    13 numara emekli edildi

    İkinci çeyreğin son anları oynanırken, bitime 13 saniye kala maç saati durduruldu ve seremoni başladı. Diamantidis'in kariyeri boyunca giydiği 13 numaralı forma, Panathinaikos tarafından OAKA'ya asıldı ve emekli edildi. Bundan böyle Panathinaikos'ta kimse 13 numarayı giyemeyecek.

    Veda organizasyonu devre arasında da devam etti. Işık şovları ve Panathinaikos taraftarının tezahüratları eşliğinde sahaya dönen Diamantidis, duygu dolu anlar yaşadı. Takımın eski sahibi Thanasis Giannakopoulos, 2004 yılından itibaren aralıksız Panathinaikos formasını terleten yıldıza bir plaket sundu ve teşekkür etti.



    Avrupa çapında büyük bir hayran kitlesi olan Dimitris Diamantidis, Panathinaikos forması giydiği 12 yılda 3 Euroleague, 9 Yunanistan Ligi şampiyonluğu, 10 da Yunanistan Kupası kazandı. Efsane oyuncu 2011 yılında da Euroleague'in En Değerli Oyuncusu Ödülü'nün sahibi olmuştu.


    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efsaneye muhteşem veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle