Efsaneye muhteşem veda

"Diamonds Are Forever" turnuvası, geçtiğimiz sezonun sonunda emekli olacağını açıklayan Dimitris Diamantidis'in onuruna düzenlendi. Panathinaikos'un CSKA Moskova ile karşılaştığı maçta son kez parkeye çıkan Diamantidis, sahada kaldığı kısa sürede 2 asist yaptı ve basketbola veda etti.

13 numara emekli edildi

İkinci çeyreğin son anları oynanırken, bitime 13 saniye kala maç saati durduruldu ve seremoni başladı. Diamantidis'in kariyeri boyunca giydiği 13 numaralı forma, Panathinaikos tarafından OAKA'ya asıldı ve emekli edildi. Bundan böyle Panathinaikos'ta kimse 13 numarayı giyemeyecek.





Veda organizasyonu devre arasında da devam etti. Işık şovları ve Panathinaikos taraftarının tezahüratları eşliğinde sahaya dönen Diamantidis, duygu dolu anlar yaşadı. Takımın eski sahibi Thanasis Giannakopoulos, 2004 yılından itibaren aralıksız Panathinaikos formasını terleten yıldıza bir plaket sundu ve teşekkür etti.







Avrupa çapında büyük bir hayran kitlesi olan Dimitris Diamantidis, Panathinaikos forması giydiği 12 yılda 3 Euroleague, 9 Yunanistan Ligi şampiyonluğu, 10 da Yunanistan Kupası kazandı. Efsane oyuncu 2011 yılında da Euroleague'in En Değerli Oyuncusu Ödülü'nün sahibi olmuştu.





