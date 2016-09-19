Efsaneye muhteşem veda
Avrupa basketbol tarihinin en önemli ikonlarından biri olan Dimitris Diamantidis, kendi onuruna düzenlenen hazırlık turnuvasında son kez parkeye çıktı. Panathinaikos taraftarının büyük ilgi gösterdiği gecede Yunan efsanenin forması emekli edildi.
"Diamonds Are Forever" turnuvası, geçtiğimiz sezonun sonunda emekli olacağını açıklayan Dimitris Diamantidis'in onuruna düzenlendi. Panathinaikos'un CSKA Moskova ile karşılaştığı maçta son kez parkeye çıkan Diamantidis, sahada kaldığı kısa sürede 2 asist yaptı ve basketbola veda etti.
13 numara emekli edildi
İkinci çeyreğin son anları oynanırken, bitime 13 saniye kala maç saati durduruldu ve seremoni başladı. Diamantidis'in kariyeri boyunca giydiği 13 numaralı forma, Panathinaikos tarafından OAKA'ya asıldı ve emekli edildi. Bundan böyle Panathinaikos'ta kimse 13 numarayı giyemeyecek.
Veda organizasyonu devre arasında da devam etti. Işık şovları ve Panathinaikos taraftarının tezahüratları eşliğinde sahaya dönen Diamantidis, duygu dolu anlar yaşadı. Takımın eski sahibi Thanasis Giannakopoulos, 2004 yılından itibaren aralıksız Panathinaikos formasını terleten yıldıza bir plaket sundu ve teşekkür etti.
Avrupa çapında büyük bir hayran kitlesi olan Dimitris Diamantidis, Panathinaikos forması giydiği 12 yılda 3 Euroleague, 9 Yunanistan Ligi şampiyonluğu, 10 da Yunanistan Kupası kazandı. Efsane oyuncu 2011 yılında da Euroleague'in En Değerli Oyuncusu Ödülü'nün sahibi olmuştu.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:52
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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