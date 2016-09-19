Efsaneye muhteşem veda
Avrupa basketbol tarihinin en önemli ikonlarından biri olan Dimitris Diamantidis, kendi onuruna düzenlenen hazırlık turnuvasında son kez parkeye çıktı. Panathinaikos taraftarının büyük ilgi gösterdiği gecede Yunan efsanenin forması emekli edildi.
"Diamonds Are Forever" turnuvası, geçtiğimiz sezonun sonunda emekli olacağını açıklayan Dimitris Diamantidis'in onuruna düzenlendi. Panathinaikos'un CSKA Moskova ile karşılaştığı maçta son kez parkeye çıkan Diamantidis, sahada kaldığı kısa sürede 2 asist yaptı ve basketbola veda etti.
13 numara emekli edildi
İkinci çeyreğin son anları oynanırken, bitime 13 saniye kala maç saati durduruldu ve seremoni başladı. Diamantidis'in kariyeri boyunca giydiği 13 numaralı forma, Panathinaikos tarafından OAKA'ya asıldı ve emekli edildi. Bundan böyle Panathinaikos'ta kimse 13 numarayı giyemeyecek.
Veda organizasyonu devre arasında da devam etti. Işık şovları ve Panathinaikos taraftarının tezahüratları eşliğinde sahaya dönen Diamantidis, duygu dolu anlar yaşadı. Takımın eski sahibi Thanasis Giannakopoulos, 2004 yılından itibaren aralıksız Panathinaikos formasını terleten yıldıza bir plaket sundu ve teşekkür etti.
Avrupa çapında büyük bir hayran kitlesi olan Dimitris Diamantidis, Panathinaikos forması giydiği 12 yılda 3 Euroleague, 9 Yunanistan Ligi şampiyonluğu, 10 da Yunanistan Kupası kazandı. Efsane oyuncu 2011 yılında da Euroleague'in En Değerli Oyuncusu Ödülü'nün sahibi olmuştu.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:52
- Kendiniz için oynayın
Toplam 7
Yorum
mert fenerin yanında kasımpaşanın esamesi okunmazdı şimdi korkarak yorum yapıyorlar katlettiniz lan takımı bizide hazta ettiniz
- 10’da sürpriz beklentisi
Toplam 10
Yorum
mert acrovat bu krizi çözemez çünkü aziz den artık bişey olmaz
- Caner resitali
Toplam 4
Yorum
mert valla bir türlü aklım almıyor türkiyenin en iyi iki kanatı bjk ye kaptıran feneri beşiktaş bu yılda şampiyon çünkü kadro gerçekten müthiş
Efsaneye muhteşem veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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