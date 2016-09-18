İşte EuroBasket 2017'ye katılacak ülkeler
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) Elemeleri'nde oynanan altıncı maçların ardından finallere gitmeye hak kazanan 11 ülke belli oldu.
Turnuvanın ev sahipleri Türkiye, Romanya, Finlandiya ve İsrail'in yanı sıra İspanya, Litvanya, Fransa, Sırbistan, Yunanistan, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Hırvatistan, turnuvaya direkt olarak katılacak.
Türkiye'nin 4 gruptan biri ve final turuna ev sahipliği yapacağı 24 takımlı organizasyon, 31 Ağustos-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek.
EuroBasket 2017 kura çekimi, 22 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:04
- Uçan Aslan
Toplam 9
Yorum
vasat galata super ligin en zayif takimini kendi sahasinda zar zor yenen hurdalar toplulugu,bu aralar sans ve hakemlerle aldiginiz maclara sevinin 10 hafta sonra liderden 10 puan geride olacaksiniz, vodafone arenada fark yemeye hazirlanin,mwhahahaha:))))))))
- Quaresma’nın gözdesi Xande
Toplam 6
Yorum
Siyah-Beyaz1903 iyise alinsin bizim scout tilki gibi olmasi lazim portekiz kulüpleri nasil buluyorsa gelecegin yildizlarini bizde onlar gibi calismamiz lazim
- Uslu: Biraz sabretmemiz lazım
Toplam 17
Yorum
misafir kimse ikincileri hatırlamaz şampiyonları hatırlar bunları geçeceksin ikinci olup şampiyonlar ligine kalabildin mi son ona bakacaksın yönetim olarak başarısızsınız.........
İşte EuroBasket 2017'ye katılacak ülkeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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