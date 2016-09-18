İşte EuroBasket 2017'ye katılacak ülkeler

Elemelerde 7 grupta ilk sırayı alan ve en iyi 4 ikinci olma başarısı gösteren ülkeler Rusya, Belçika, Slovenya, Karadağ, Macaristan, İzlanda, Almanya, Polonya, Büyük Britanya, Gürcistan ve Ukrayna, EuroBasket 2017'ye katılma hakkı elde etti.

Turnuvanın ev sahipleri Türkiye, Romanya, Finlandiya ve İsrail'in yanı sıra İspanya, Litvanya, Fransa, Sırbistan, Yunanistan, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Hırvatistan, turnuvaya direkt olarak katılacak.

Türkiye'nin 4 gruptan biri ve final turuna ev sahipliği yapacağı 24 takımlı organizasyon, 31 Ağustos-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek.

EuroBasket 2017 kura çekimi, 22 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.