 İşte EuroBasket 2017'ye katılacak ülkeler – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    İşte EuroBasket 2017'ye katılacak

    İşte EuroBasket 2017'ye katılacak ülkeler

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) Elemeleri'nde oynanan altıncı maçların ardından finallere gitmeye hak kazanan 11 ülke belli oldu.

    Elemelerde 7 grupta ilk sırayı alan ve en iyi 4 ikinci olma başarısı gösteren Rusya, Belçika, Slovenya, Karadağ, Macaristan, İzlanda, Almanya, Polonya, Büyük Britanya, Gürcistan ve Ukrayna, EuroBasket 2017'ye katılma hakkı elde etti.

    Turnuvanın ev sahipleri , Romanya, Finlandiya ve İsrail'in yanı sıra İspanya, Litvanya, Fransa, Sırbistan, Yunanistan, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Hırvatistan, turnuvaya direkt olarak katılacak.

    Türkiye'nin 4 gruptan biri ve final turuna ev sahipliği yapacağı 24 takımlı organizasyon, 31 Ağustos-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek.

    EuroBasket 2017 kura çekimi, 22 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:04
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