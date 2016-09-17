 Tibor Pleiss sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 17 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Eylül 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tibor Pleiss sağlık kontrolünden geçti

    Tibor Pleiss sağlık kontrolünden geçti

    Odeabank'ın yeni transferi Alman basketbolcu Tibor Pleiss, sağlık kontrolünden geçti.

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer dönemini en hareketli geçiren takımlarından başında geliyor. Odeabank geçtiğimiz sezon Batı Konferansı takımlarından Utah Jazz'ta forma giyen Alman pivot Tibor Pleiss ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Pleiss, yeni sezon öncesi bir dizi sağlık testinden geçti. Hiçbir sağlık sorunu bulunmayan 26 yaşındaki basketbolcu, önümüzdeki günlerde kampa katılıp, takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tibor Pleiss sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle