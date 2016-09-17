Tibor Pleiss sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray Odeabank'ın yeni transferi Alman basketbolcu Tibor Pleiss, sağlık kontrolünden geçti.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:31
- Samandıra kaynıyor
Toplam 18
Yorum
ben de cevaplayayım bu hakemler beni kafayı yedirdi. sen nasıl görüyorsun? hakemler ortadan mı çalıyor? başkaları ne demiş Ünal Aysal hakemler talimatla maç yönetiyor dedi. Kastettiği tarafsızlık ve kurallar mıydı, yoksa Zokora Fernandes Quarisma ve Shelton'a FB maçlarından önce kırmızı kart gösterilmesi miydi? Peki bu konuşmadan sonra TFF ne yapmıştır? talimatlarda ince ayar yapmış GS ve FB nin diğer takımlardan 47 puan önde bitirmesi sağlanmıştır. GS 2 sene şampiyon yapıldı. Aziz "Bu sene Türkiye'de şampiyonları da küme düşenleri de orta sıraları da hepsini hakemler tayin etti." şenol bursada iken Şenol GUNEŞ ey Namoğlu oyun kuralları nedir söyleyin de bilelim dedi. şimdi hiç sesi çıkıyor mu?
- Süper rotasyon
Toplam 11
Yorum
bjk35 aga aboubakar hakkında kötü yorum yapsak direk eksi oy veren bi kesim var kim bunlar merak ediyorum. aboubakarın maçlarını izlemişler mi? bir izlesinler ondan sonra aboubakarı savunsunlar. adam gomezin çeyreğinin çeyreği değil be
- Wes lider, Nigel denge adamıdır
Toplam 2
Yorum
wesley out selçuk in! tolga de jong önlerinde selçuk orta sahası yapında takımı o zaman göreyim ama wesleyi kesecek delikanlı nerdee!
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