Tarihi zafer

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Paralimpik Oyunları’nda müthiş bir zafere imza attı. Ay-yıldızlı ekibimiz, güçlü İspanya’yı yıktı, liderlik yolunda avantaj yakaladı.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 3. maçına çıkan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, düne damgasını vurdu. A Grubu'nun favorisi İspanya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, güçlü rakibini 68-65 mağlup etti. İspanyollar'a ilk yenilgisini tattıran milli takım, karşılaşmaya hızlı başlayan taraftı. Milliler ilk periyodu 21-20 üstün tamamlarken, ikinci çeyrek karşılıklı sayılarla geçti.



SON RAKİP HOLLANDA

Soyunma odasına önde giren takım İspanya oldu: 36-34. Başa baş geçen 3. çeyrek de rakibin 50-49 üstünlüğüyle sona erdi. Son bölümde oyunda ağırlığını hissettiren ay-yıldızlılar, karşılaşmanın son dakikalarında üst üste bulduğu sayılarla öne geçti ve salondan 68-65 galip ayrıldı. Milliler gruptaki 4. maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak.