Tarihi zafer
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Paralimpik Oyunları’nda müthiş bir zafere imza attı. Ay-yıldızlı ekibimiz, güçlü İspanya’yı yıktı, liderlik yolunda avantaj yakaladı.
2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 3. maçına çıkan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, düne damgasını vurdu. A Grubu'nun favorisi İspanya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, güçlü rakibini 68-65 mağlup etti. İspanyollar'a ilk yenilgisini tattıran milli takım, karşılaşmaya hızlı başlayan taraftı. Milliler ilk periyodu 21-20 üstün tamamlarken, ikinci çeyrek karşılıklı sayılarla geçti.
SON RAKİP HOLLANDA
Soyunma odasına önde giren takım İspanya oldu: 36-34. Başa baş geçen 3. çeyrek de rakibin 50-49 üstünlüğüyle sona erdi. Son bölümde oyunda ağırlığını hissettiren ay-yıldızlılar, karşılaşmanın son dakikalarında üst üste bulduğu sayılarla öne geçti ve salondan 68-65 galip ayrıldı. Milliler gruptaki 4. maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak.
SON RAKİP HOLLANDA
Soyunma odasına önde giren takım İspanya oldu: 36-34. Başa baş geçen 3. çeyrek de rakibin 50-49 üstünlüğüyle sona erdi. Son bölümde oyunda ağırlığını hissettiren ay-yıldızlılar, karşılaşmanın son dakikalarında üst üste bulduğu sayılarla öne geçti ve salondan 68-65 galip ayrıldı. Milliler gruptaki 4. maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak.
- 11 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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