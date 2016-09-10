Onlar da listeye eklendi
Basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem ve antrenörlerden oluşan Şöhretler Müzesi, Shaquille O'Neal, Allen Iverson ve Yao Ming'i listeye ekledi.
Basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan "Basketball Hall of Fame" (Şöhretler Müzesi), ünlü oyuncular Shaquille O'Neal, Allen Iverson ve Yao Ming'i listeye dahil etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 19 yıl boy gösteren ve Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics formaları giyen ABD'li pivot Shaquille O'Neal, Philadelphia 76ers ile özdeşlemiş ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan ABD'li oyun kurucu Allen Iverson ve Houston Rockets forması terletmiş Çinli pivot Yao Ming, Şöhretler Müzesi'ne seçildi.
Oyuncuların müzeye seçilmesiyle ilgili tören düzenlendi. Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu bulunan Shaquille O'Neal'ın, bir dönem Los Angeles Lakers'ta beraber oynadığı ve son sezonunda problem yaşadığı Kobe Bryant hakkında söylediği "Büyük Kobe Bryant, üç sene üst üste şampiyon olmama yardım eden ve Miami Heats'e takas olmamı sağlayan adam." sözleri seyircileri güldürdü.
Bir diğer NBA yıldızı Allen Iverson ise yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamazken, "Her kimsem bundan dolayı pişman değilim. Ailemi, takım arkadaşlarımı, taraftarları seviyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) yıldızı Sheryl Swoopes, Michigan State antrenörü Tom Izzo ve Chicago Bulls'un sahibi Jerry Reinsdorf da müzeye seçilen diğer isimler oldu.
- 10 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 12:19
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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