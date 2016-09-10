Onlar da listeye eklendi

Basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan "Basketball Hall of Fame" (Şöhretler Müzesi), ünlü oyuncular Shaquille O'Neal, Allen Iverson ve Yao Ming'i listeye dahil etti.



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 19 yıl boy gösteren ve Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics formaları giyen ABD'li pivot Shaquille O'Neal, Philadelphia 76ers ile özdeşlemiş ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan ABD'li oyun kurucu Allen Iverson ve Houston Rockets forması terletmiş Çinli pivot Yao Ming, Şöhretler Müzesi'ne seçildi.



Oyuncuların müzeye seçilmesiyle ilgili tören düzenlendi. Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu bulunan Shaquille O'Neal'ın, bir dönem Los Angeles Lakers'ta beraber oynadığı ve son sezonunda problem yaşadığı Kobe Bryant hakkında söylediği "Büyük Kobe Bryant, üç sene üst üste şampiyon olmama yardım eden ve Miami Heats'e takas olmamı sağlayan adam." sözleri seyircileri güldürdü.



Bir diğer NBA yıldızı Allen Iverson ise yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamazken, "Her kimsem bundan dolayı pişman değilim. Ailemi, takım arkadaşlarımı, taraftarları seviyorum." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) yıldızı Sheryl Swoopes, Michigan State antrenörü Tom Izzo ve Chicago Bulls'un sahibi Jerry Reinsdorf da müzeye seçilen diğer isimler oldu.