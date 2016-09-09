TBF'de kongre tarihi belli oldu
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) olağan genel kurul toplantısı 26 Ekim Çarşamba günü yapılacak.
Federasyonun ana statüsü gereği olimpiyatlardan sonraki üç ay içinde genel kurul yapılması zorunluluğu olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Yönetim kurulu, TBF ana statüsü gereği olimpiyatların bitiminden üç ay içerisinde yapılması gereken genel kurul tarihini, 26 Ekim 2016 Çarşamba (27 Ekim yedek gün) olarak belirledi. TBF Olağan Genel Kurulu, 26 Ekim 2016 tarihinde saat 11.00'de Ankara'da toplanacak olup, bu kapsamda genel kurul hazırlıklarına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:51
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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