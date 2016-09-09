TBF'de kongre tarihi belli oldu

TBF'den yapılan açıklamada, TBF Yönetim Kurulunun, yaptığı toplantıda olağan genel kurul tarihini belirlediği kaydedildi.

Federasyonun ana statüsü gereği olimpiyatlardan sonraki üç ay içinde genel kurul yapılması zorunluluğu olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Yönetim kurulu, TBF ana statüsü gereği olimpiyatların bitiminden üç ay içerisinde yapılması gereken genel kurul tarihini, 26 Ekim 2016 Çarşamba (27 Ekim yedek gün) olarak belirledi. TBF Olağan Genel Kurulu, 26 Ekim 2016 tarihinde saat 11.00'de Ankara'da toplanacak olup, bu kapsamda genel kurul hazırlıklarına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.