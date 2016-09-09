TBF'de kongre tarihi belli oldu
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) olağan genel kurul toplantısı 26 Ekim Çarşamba günü yapılacak.
Federasyonun ana statüsü gereği olimpiyatlardan sonraki üç ay içinde genel kurul yapılması zorunluluğu olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Yönetim kurulu, TBF ana statüsü gereği olimpiyatların bitiminden üç ay içerisinde yapılması gereken genel kurul tarihini, 26 Ekim 2016 Çarşamba (27 Ekim yedek gün) olarak belirledi. TBF Olağan Genel Kurulu, 26 Ekim 2016 tarihinde saat 11.00'de Ankara'da toplanacak olup, bu kapsamda genel kurul hazırlıklarına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:51
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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