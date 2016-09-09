 Semih Erden'e ceza! – Fotomaç – 09 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Semih Erden'e ceza!

    Semih Erden'e ceza!

    Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Toto Basketbol Ligi takımlarından Darüşşafaka Doğuş'un milli basketbolcusu Semih Erden'e 3 müsabakadan men ve 10 bin lira para cezası verdi.

    TBF'den yapılan açıklamada, Darüşşafaka Doğuş ile Muratbey Uşak arasında oynanan hazırlık karşılaşması sırasında mücadelenin başhakemine yönelik küfürlü sözler söylemesi nedeniyle Semih'e, 3 müsabakadan men ve 10 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

    Öte yandan, sporcuya verilen diskalifiye cezası kararı sonucunda bir maç tedbirli olarak sahaya çıkmadığı hazırlık müsabakasının, almış olduğu cezadan düşürüldüğü ve bunun sonucunda tecrübeli basketbolcunun cezasının 2 maça indiği bildirildi.

    1. 09 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:31
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