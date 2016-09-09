Semih Erden'e ceza!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından Darüşşafaka Doğuş'un milli basketbolcusu Semih Erden'e 3 müsabakadan men ve 10 bin lira para cezası verdi.
Öte yandan, sporcuya verilen diskalifiye cezası kararı sonucunda bir maç tedbirli olarak sahaya çıkmadığı hazırlık müsabakasının, almış olduğu cezadan düşürüldüğü ve bunun sonucunda tecrübeli basketbolcunun cezasının 2 maça indiği bildirildi.
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:31
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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