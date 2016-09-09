Federasyon resmi açıklama yaptı
32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ile 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihleri belli oldu.
32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Spor Toto Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile play-off finalisti Anadolu Efes takımları Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile play-off finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak mücadele saat, 19.00'da oynanacak.
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:46
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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