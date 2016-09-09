Federasyon resmi açıklama yaptı
32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ile 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihleri belli oldu.
32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Spor Toto Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile play-off finalisti Anadolu Efes takımları Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile play-off finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak mücadele saat, 19.00'da oynanacak.
- 09 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:46
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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