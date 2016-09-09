Federasyon resmi açıklama yaptı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 5 Ekim Çarşamba günü, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması ise 18 Ekim Salı günü oynanacak.

32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Spor Toto Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile play-off finalisti Anadolu Efes takımları Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile play-off finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak mücadele saat, 19.00'da oynanacak.