 Federasyon resmi açıklama yaptı – Fotomaç – 09 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Federasyon resmi açıklama yaptı

    Federasyon resmi açıklama yaptı

    32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ile 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihleri belli oldu.

    Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 5 Ekim Çarşamba günü, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması ise 18 Ekim Salı günü oynanacak.

    32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Toto Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile play-off finalisti Anadolu Efes takımları Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

    24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile play-off finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak mücadele saat, 19.00'da oynanacak.

    1. 09 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:46
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