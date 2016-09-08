Turnuva geliri şehit ailelerine
Uşak Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek Uşak Belediyesi Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Basketbol Turnuvası'nın bilet geliri şehit ailelerine verilecek. Turnuva, bugün saat 18.30'da Muratbey Uşak-Best Balıkesir mücadelesiyle başlayacak.
- 08 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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