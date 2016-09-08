 Turnuva geliri şehit ailelerine – Fotomaç – 08 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Turnuva geliri şehit ailelerine

    Turnuva geliri şehit ailelerine
    Uşak Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek Uşak Belediyesi Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Basketbol Turnuvası'nın bilet geliri şehit ailelerine verilecek. Turnuva, bugün saat 18.30'da Muratbey Uşak-Best Balıkesir mücadelesiyle başlayacak.
    1. 08 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:52
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