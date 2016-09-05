 TOFAŞ son saniyede yıkıldı – Fotomaç – 05 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    TOFAŞ son saniyede yıkıldı

    TOFAŞ son saniyede yıkıldı

    Toto Basketbol Ligi ekiplerinden TOFAŞ, İtalya'nın Olimpia Milano ekibine hazırlık maçında 80-78 mağlup oldu.

    Sezon hazırlıklarını İtalya'nın Bormio kasabasında sürdüren TOFAŞ, ikinci hazırlık maçında Euroleague ekiplerinden Olimpia Milano ile Pentagono Salonu'nda karşılaştı.

    Müsabakanın ilk periyotu 21-18 TOFAŞ'un üstünlüğüyle geçilirken, devre 41-41 eşitlikle sona erdi. Üçüncü periyotta hücumda etkili olan Bursa temsilcisi final periyoduna 64-61 önde girmesine rağmen, müsabakanın bitimine 2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle sahadan 80-78 mağlup ayrıldı.

    TOFAŞ İtalya'daki üçüncü hazırlık maçında bugün saat 20.00'de ile karşı karşıya gelecek.

    1. 05 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:14
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