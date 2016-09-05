TOFAŞ son saniyede yıkıldı
Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden TOFAŞ, İtalya'nın Olimpia Milano ekibine hazırlık maçında 80-78 mağlup oldu.
Müsabakanın ilk periyotu 21-18 TOFAŞ'un üstünlüğüyle geçilirken, devre 41-41 eşitlikle sona erdi. Üçüncü periyotta hücumda etkili olan Bursa temsilcisi final periyoduna 64-61 önde girmesine rağmen, müsabakanın bitimine 2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle sahadan 80-78 mağlup ayrıldı.
TOFAŞ İtalya'daki üçüncü hazırlık maçında bugün saat 20.00'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
- 05 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:14
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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