TOFAŞ son saniyede yıkıldı
Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden TOFAŞ, İtalya'nın Olimpia Milano ekibine hazırlık maçında 80-78 mağlup oldu.
Müsabakanın ilk periyotu 21-18 TOFAŞ'un üstünlüğüyle geçilirken, devre 41-41 eşitlikle sona erdi. Üçüncü periyotta hücumda etkili olan Bursa temsilcisi final periyoduna 64-61 önde girmesine rağmen, müsabakanın bitimine 2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle sahadan 80-78 mağlup ayrıldı.
TOFAŞ İtalya'daki üçüncü hazırlık maçında bugün saat 20.00'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
- 05 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:14
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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