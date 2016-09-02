Eurobasket | Elemelerde ilk günün sonuçları
Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri dün oynanan ilk maçlarla başladı. İşte toplu sonuçlar ve öne çıkan performanslar...
A Grubu
Belçika 65 - 46 Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi
*Maxime De Zeeuw 12 sayı, 6 asist
**Aristes Koronides 13 sayı
İzlanda 88 - 72 İsviçre
*Hordur Viljhalmsson 16 sayı, 8 asist
**Marko Mladjan 19 sayı, 7 ribaund
B Grubu
Almanya 101 - 74 Danimarka
*Paul Zipser 17 sayı, 3 ribaund
*Maodo Lo 17 sayı, 4 asist
*Daniel Theis 16 sayı, 6 ribaund, 4 asist
**Jonathan Gilling 18 sayı
Hollanda 72 - 75 Avusturya
*Worthy De Jong 24 sayı, 6 ribaund, 3 asist
**Rasid Mahalbasic 15 sayı, 4 ribaund, 5 asist
C Grubu
Rusya 83 - 54 Bosna Hersek
*Dmitry Kulagin 17 sayı, 7 ribaund, 4 asist
**Jusuf Nurkic 19 sayı, 15 ribaund
D Grubu
Estonya 81 - 62 Belarus
*Rain Veideman 32 sayı, 4 ribaund, 7 asist
**Artsiom Parakhouski 14 sayı, 4 ribaund
Polonya 83 - 57 Portekiz
*Mateusz Ponitka 14 sayı, 6 ribaund
**Joao Gomes 18 sayı, 10 ribaund
E Grubu
Ukrayna 79 - 69 Bulgaristan
*Oleksandr Lypovyy 12 sayı, 5 ribaund, 10 asist
**Aleksandar Georgiev 15 sayı, 6 ribaund
Slovenya 113 - 68 Kosova
*Goran Dragic 22 sayı, 8 asist
*Zoran Dragic 17 sayı, 5 ribaund
* Edo Muric 15 sayı, 6 ribaund, 7 asist
**Dardan Berisha 21 sayı
F Grubu
Gürcistan 86 - 47 Arnavutluk
*Viktor Sanikidze 20 sayı, 7 ribaund
**Endrit Hysenagolli 15 sayı, 4 ribaund
Karadağ 97 - 65 Slovakya
*Vladimir Dasic 19 sayı, 7 ribaund
*Marko Todorovic 13 sayı, 10 ribaund
**Michal Batka 14 sayı, 8 ribaund
G Grubu
Macaristan 96 - 77 Büyük Britanya
*Adam Hanga 32 sayı, 7 ribaund, 4 asist
**Daniel Clark 22 sayı, 3 ribaund
Makedonya 89 - 75 Lüksemburg
*Vojdan Stojanovski 28 sayı, 5 ribaund
**Alex Laurent 16 sayı, 4 ribaund
İsminin başında bir yıldız (*) bulunanlar ev sahibi ekibin, iki yıldız (**) bulunanlar konuk ekibin oyuncularıdır.
- 02 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:32
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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