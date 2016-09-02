Eurobasket | Elemelerde ilk günün sonuçları
Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri dün oynanan ilk maçlarla başladı. İşte toplu sonuçlar ve öne çıkan performanslar...
A Grubu
Belçika 65 - 46 Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi
*Maxime De Zeeuw 12 sayı, 6 asist
**Aristes Koronides 13 sayı
İzlanda 88 - 72 İsviçre
*Hordur Viljhalmsson 16 sayı, 8 asist
**Marko Mladjan 19 sayı, 7 ribaund
B Grubu
Almanya 101 - 74 Danimarka
*Paul Zipser 17 sayı, 3 ribaund
*Maodo Lo 17 sayı, 4 asist
*Daniel Theis 16 sayı, 6 ribaund, 4 asist
**Jonathan Gilling 18 sayı
Hollanda 72 - 75 Avusturya
*Worthy De Jong 24 sayı, 6 ribaund, 3 asist
**Rasid Mahalbasic 15 sayı, 4 ribaund, 5 asist
C Grubu
Rusya 83 - 54 Bosna Hersek
*Dmitry Kulagin 17 sayı, 7 ribaund, 4 asist
**Jusuf Nurkic 19 sayı, 15 ribaund
D Grubu
Estonya 81 - 62 Belarus
*Rain Veideman 32 sayı, 4 ribaund, 7 asist
**Artsiom Parakhouski 14 sayı, 4 ribaund
Polonya 83 - 57 Portekiz
*Mateusz Ponitka 14 sayı, 6 ribaund
**Joao Gomes 18 sayı, 10 ribaund
E Grubu
Ukrayna 79 - 69 Bulgaristan
*Oleksandr Lypovyy 12 sayı, 5 ribaund, 10 asist
**Aleksandar Georgiev 15 sayı, 6 ribaund
Slovenya 113 - 68 Kosova
*Goran Dragic 22 sayı, 8 asist
*Zoran Dragic 17 sayı, 5 ribaund
* Edo Muric 15 sayı, 6 ribaund, 7 asist
**Dardan Berisha 21 sayı
F Grubu
Gürcistan 86 - 47 Arnavutluk
*Viktor Sanikidze 20 sayı, 7 ribaund
**Endrit Hysenagolli 15 sayı, 4 ribaund
Karadağ 97 - 65 Slovakya
*Vladimir Dasic 19 sayı, 7 ribaund
*Marko Todorovic 13 sayı, 10 ribaund
**Michal Batka 14 sayı, 8 ribaund
G Grubu
Macaristan 96 - 77 Büyük Britanya
*Adam Hanga 32 sayı, 7 ribaund, 4 asist
**Daniel Clark 22 sayı, 3 ribaund
Makedonya 89 - 75 Lüksemburg
*Vojdan Stojanovski 28 sayı, 5 ribaund
**Alex Laurent 16 sayı, 4 ribaund
İsminin başında bir yıldız (*) bulunanlar ev sahibi ekibin, iki yıldız (**) bulunanlar konuk ekibin oyuncularıdır.
- 02 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:32
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Eurobasket | Elemelerde ilk günün sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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