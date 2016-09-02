 Eurobasket | Elemelerde ilk günün sonuçları – Fotomaç – 02 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Eurobasket | Elemelerde ilk günün sonuçları

    Eurobasket | Elemelerde ilk günün sonuçları

    Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri dün oynanan ilk maçlarla başladı. İşte toplu sonuçlar ve öne çıkan performanslar...

    A Grubu
    Belçika 65 - 46 Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi
    *Maxime De Zeeuw 12 sayı, 6 asist
    **Aristes Koronides 13 sayı

    İzlanda 88 - 72 İsviçre
    *Hordur Viljhalmsson 16 sayı, 8 asist
    **Marko Mladjan 19 sayı, 7 ribaund

    B Grubu
    Almanya 101 - 74 Danimarka
    *Paul Zipser 17 sayı, 3 ribaund
    *Maodo Lo 17 sayı, 4 asist
    *Daniel Theis 16 sayı, 6 ribaund, 4 asist
    **Jonathan Gilling 18 sayı

    Hollanda 72 - 75 Avusturya
    *Worthy De Jong 24 sayı, 6 ribaund, 3 asist
    **Rasid Mahalbasic 15 sayı, 4 ribaund, 5 asist

    C Grubu
    Rusya 83 - 54 Bosna Hersek
    *Dmitry Kulagin 17 sayı, 7 ribaund, 4 asist
    **Jusuf Nurkic 19 sayı, 15 ribaund

    D Grubu
    Estonya 81 - 62 Belarus
    *Rain Veideman 32 sayı, 4 ribaund, 7 asist
    **Artsiom Parakhouski 14 sayı, 4 ribaund

    Polonya 83 - 57 Portekiz
    *Mateusz Ponitka 14 sayı, 6 ribaund
    **Joao Gomes 18 sayı, 10 ribaund

    E Grubu
    Ukrayna 79 - 69 Bulgaristan
    *Oleksandr Lypovyy 12 sayı, 5 ribaund, 10 asist
    **Aleksandar Georgiev 15 sayı, 6 ribaund

    Slovenya 113 - 68 Kosova
    *Goran Dragic 22 sayı, 8 asist
    *Zoran Dragic 17 sayı, 5 ribaund
    * Edo Muric 15 sayı, 6 ribaund, 7 asist
    **Dardan Berisha 21 sayı

    F Grubu
    Gürcistan 86 - 47 Arnavutluk
    *Viktor Sanikidze 20 sayı, 7 ribaund
    **Endrit Hysenagolli 15 sayı, 4 ribaund

    Karadağ 97 - 65 Slovakya
    *Vladimir Dasic 19 sayı, 7 ribaund
    *Marko Todorovic 13 sayı, 10 ribaund
    **Michal Batka 14 sayı, 8 ribaund

    G Grubu
    Macaristan 96 - 77 Büyük Britanya
    *Adam Hanga 32 sayı, 7 ribaund, 4 asist
    **Daniel Clark 22 sayı, 3 ribaund

    Makedonya 89 - 75 Lüksemburg
    *Vojdan Stojanovski 28 sayı, 5 ribaund
    **Alex Laurent 16 sayı, 4 ribaund

    İsminin başında bir yıldız (*) bulunanlar ev sahibi ekibin, iki yıldız (**) bulunanlar konuk ekibin oyuncularıdır.

    1. 02 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:32
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