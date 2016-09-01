İlkan Karaman, Beşiktaş Sompo Japan'de

Beşiktaş Sompo Japan, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek siyah-beyazlılar, uzun rotasyonunu İlkan Karaman ile güçlendirdi. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki oyuncu ile opsiyonlu sözleşme imzaladığı bildirildi.



Karaman, daha önce de Tofaş, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe ve Acıbaden Üniversitesi'nde forma giydi. İlkan Karaman 2012 yılında Brooklyn Nets tarafından 2. tur 57. sıradan draft edilmişti.