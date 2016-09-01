 İlkan Karaman, Beşiktaş Sompo Japan'de – Fotomaç – 01 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İlkan Karaman, Sompo Japan'de

    İlkan Karaman, Beşiktaş Sompo Japan'de

    Sompo Japan, geçtiğimiz sezon Acıbadem Üniversitesi'nde oynayan İlkan Karaman ile sözleşme imzaladı.

    Sompo Japan, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek siyah-beyazlılar, uzun rotasyonunu İlkan Karaman ile güçlendirdi. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki oyuncu ile opsiyonlu sözleşme imzaladığı bildirildi.

    Karaman, daha önce de Tofaş, Pınar , ve Acıbaden Üniversitesi'nde forma giydi. İlkan Karaman 2012 yılında Brooklyn Nets tarafından 2. tur 57. sıradan draft edilmişti.

    1. 01 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlkan Karaman, Beşiktaş Sompo Japan'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle