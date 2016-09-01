İlkan Karaman, Beşiktaş Sompo Japan'de
Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon Acıbadem Üniversitesi'nde oynayan İlkan Karaman ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Sompo Japan, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek siyah-beyazlılar, uzun rotasyonunu İlkan Karaman ile güçlendirdi. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki oyuncu ile opsiyonlu sözleşme imzaladığı bildirildi.
Karaman, daha önce de Tofaş, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe ve Acıbaden Üniversitesi'nde forma giydi. İlkan Karaman 2012 yılında Brooklyn Nets tarafından 2. tur 57. sıradan draft edilmişti.
- 01 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:21
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
İlkan Karaman, Beşiktaş Sompo Japan'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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