Eurobasket’te eleme heyecanı başlıyor

Eurobasket 2017 Elemeleri bugün oynanacak maçlarla başlıyor. 27 ülkenin katıldığı elemelerde gruplar ve günün programı şu şekilde:

A Grubu

Belçika

İsviçre

İzlanda

Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi

Günün Maçları

Belçika - Kuzey Kıbrıs

İzlanda - İsviçre

B Grubu

Almanya

Hollanda

Avusturya

Danimarka

Günün Maçları

Almanya - Danimarka

Avusturya - Hollanda

C Grubu

Rusya

Bosna Hersek

İsveç

Günün Maçları

Rusya - Bosna Hersek

D Grubu

Polonya

Estonya

Belarus

Portekiz

Günün Maçları

Estonya - Belarus

Polonya - Portekiz

E Grubu

Slovenya

Ukrayna

Bulgaristan

Kosova

Günün Maçları

Ukrayna - Bulgaristan

Slovenya - Kosova

F Grubu

Gürcistan

Karadağ

Slovakya

Arnavutluk

Günün Maçları

Gürcistan - Arnavutluk

Karadağ - Slovakya

G Grubu

Makedonya

Macaristan

Büyük Britanya

Lüksemburg

Günün Maçları

Macaristan - Büyük Britanya

Makedonya - Lüksemburg

Eleme formatı

Takımlar, kendi gruplarındaki ülkelerle bir kendi sahasında bir de deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider bitiren 7 ülke, Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Grubunu ikinci bitiren takımlardan da en iyi dört tanesi de Eurobasket 2017 vizesi alacak. En iyi ikinciler hesaplanırken, grubunu dördüncü bitiren takımlarla oynanan maçlar hesaba katılmayacak.

Eleme maçları eskisi gibi kısa sürede tamamlanmayacak. Gruplardaki son maçlar 17 Eylül 2016'da oynanacak.

Direkt katılım hakkı elde edenler

Turnuvanın ev sahipliğini yapacak 4 ülke Türkiye, Finlandiya, Romanya ve İsrail, direkt katılım hakkının sahibi olan ülkeler. Aynı zamanda Olimpiyatlarda ya da Olimpiyat elemelerinde mücadele etmiş 9 Avrupa ülkesi; Yunanistan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Litvanya, Letonya, İtalya, İspanya ve Sırbistan otomatikman Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

Finaller Türkiye'de

Ev sahipliğini dört ayrı ülkenin yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri (Eurobasket), grup maçlarının ardından Türkiye'ye taşınacak ve çeyrek finalden itibaren tüm karşılaşmalar ülkemizde oynanacak.