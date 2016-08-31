Eurobasket’te eleme heyecanı başlıyor
2017 yılında düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası’na katılım hakkı elde edebilmek için düzenlenen elemeler bugün başlıyor. İşte gruplar ve günün maçları…
Eurobasket 2017 Elemeleri bugün oynanacak maçlarla başlıyor. 27 ülkenin katıldığı elemelerde gruplar ve günün programı şu şekilde:
A Grubu
Belçika
İsviçre
İzlanda
Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi
Günün Maçları
Belçika - Kuzey Kıbrıs
İzlanda - İsviçre
B Grubu
Almanya
Hollanda
Avusturya
Danimarka
Günün Maçları
Almanya - Danimarka
Avusturya - Hollanda
C Grubu
Rusya
Bosna Hersek
İsveç
Günün Maçları
Rusya - Bosna Hersek
D Grubu
Polonya
Estonya
Belarus
Portekiz
Günün Maçları
Estonya - Belarus
Polonya - Portekiz
E Grubu
Slovenya
Ukrayna
Bulgaristan
Kosova
Günün Maçları
Ukrayna - Bulgaristan
Slovenya - Kosova
F Grubu
Gürcistan
Karadağ
Slovakya
Arnavutluk
Günün Maçları
Gürcistan - Arnavutluk
Karadağ - Slovakya
G Grubu
Makedonya
Macaristan
Büyük Britanya
Lüksemburg
Günün Maçları
Macaristan - Büyük Britanya
Makedonya - Lüksemburg
Eleme formatı
Takımlar, kendi gruplarındaki ülkelerle bir kendi sahasında bir de deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider bitiren 7 ülke, Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Grubunu ikinci bitiren takımlardan da en iyi dört tanesi de Eurobasket 2017 vizesi alacak. En iyi ikinciler hesaplanırken, grubunu dördüncü bitiren takımlarla oynanan maçlar hesaba katılmayacak.
Eleme maçları eskisi gibi kısa sürede tamamlanmayacak. Gruplardaki son maçlar 17 Eylül 2016'da oynanacak.
Direkt katılım hakkı elde edenler
Turnuvanın ev sahipliğini yapacak 4 ülke Türkiye, Finlandiya, Romanya ve İsrail, direkt katılım hakkının sahibi olan ülkeler. Aynı zamanda Olimpiyatlarda ya da Olimpiyat elemelerinde mücadele etmiş 9 Avrupa ülkesi; Yunanistan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Litvanya, Letonya, İtalya, İspanya ve Sırbistan otomatikman Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.
Finaller Türkiye'de
Ev sahipliğini dört ayrı ülkenin yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri (Eurobasket), grup maçlarının ardından Türkiye'ye taşınacak ve çeyrek finalden itibaren tüm karşılaşmalar ülkemizde oynanacak.
- 31 Ağustos 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:09
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Eurobasket’te eleme heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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