 Eurobasket’te eleme heyecanı başlıyor – Fotomaç – 31 Ağustos 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Eurobasket’te eleme heyecanı başlıyor

    Eurobasket’te eleme heyecanı başlıyor

    2017 yılında düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası’na katılım hakkı elde edebilmek için düzenlenen elemeler bugün başlıyor. İşte gruplar ve günün maçları…

    Eurobasket 2017 Elemeleri bugün oynanacak maçlarla başlıyor. 27 ülkenin katıldığı elemelerde gruplar ve günün programı şu şekilde:

    A Grubu
    Belçika
    İsviçre
    İzlanda
    Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi

    Günün Maçları
    Belçika - Kuzey Kıbrıs
    İzlanda - İsviçre

    B Grubu
    Almanya
    Hollanda
    Avusturya
    Danimarka

    Günün Maçları
    Almanya - Danimarka
    Avusturya - Hollanda

    C Grubu
    Rusya
    Bosna Hersek
    İsveç

    Günün Maçları
    Rusya - Bosna Hersek

    D Grubu
    Polonya
    Estonya
    Belarus
    Portekiz

    Günün Maçları
    Estonya - Belarus
    Polonya - Portekiz

    E Grubu
    Slovenya
    Ukrayna
    Bulgaristan
    Kosova

    Günün Maçları
    Ukrayna - Bulgaristan
    Slovenya - Kosova

    F Grubu
    Gürcistan
    Karadağ
    Slovakya
    Arnavutluk

    Günün Maçları
    Gürcistan - Arnavutluk
    Karadağ - Slovakya

    G Grubu
    Makedonya
    Macaristan
    Büyük Britanya
    Lüksemburg

    Günün Maçları
    Macaristan - Büyük Britanya
    Makedonya - Lüksemburg

    Eleme formatı
    Takımlar, kendi gruplarındaki ülkelerle bir kendi sahasında bir de deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider bitiren 7 ülke, Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Grubunu ikinci bitiren takımlardan da en iyi dört tanesi de Eurobasket 2017 vizesi alacak. En iyi ikinciler hesaplanırken, grubunu dördüncü bitiren takımlarla oynanan maçlar hesaba katılmayacak.

    Eleme maçları eskisi gibi kısa sürede tamamlanmayacak. Gruplardaki son maçlar 17 Eylül 2016'da oynanacak.

    Direkt katılım hakkı elde edenler
    Turnuvanın ev sahipliğini yapacak 4 ülke , Finlandiya, Romanya ve İsrail, direkt katılım hakkının sahibi olan . Aynı zamanda Olimpiyatlarda ya da Olimpiyat elemelerinde mücadele etmiş 9 Avrupa ülkesi; Yunanistan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Litvanya, Letonya, İtalya, İspanya ve Sırbistan otomatikman Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

    Finaller Türkiye'de
    Ev sahipliğini dört ayrı ülkenin yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri (Eurobasket), grup maçlarının ardından Türkiye'ye taşınacak ve çeyrek finalden itibaren tüm karşılaşmalar ülkemizde oynanacak.

    1. 31 Ağustos 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:09
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