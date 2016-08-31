Eurobasket’te eleme heyecanı başlıyor
2017 yılında düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası’na katılım hakkı elde edebilmek için düzenlenen elemeler bugün başlıyor. İşte gruplar ve günün maçları…
Eurobasket 2017 Elemeleri bugün oynanacak maçlarla başlıyor. 27 ülkenin katıldığı elemelerde gruplar ve günün programı şu şekilde:
A Grubu
Belçika
İsviçre
İzlanda
Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi
Günün Maçları
Belçika - Kuzey Kıbrıs
İzlanda - İsviçre
B Grubu
Almanya
Hollanda
Avusturya
Danimarka
Günün Maçları
Almanya - Danimarka
Avusturya - Hollanda
C Grubu
Rusya
Bosna Hersek
İsveç
Günün Maçları
Rusya - Bosna Hersek
D Grubu
Polonya
Estonya
Belarus
Portekiz
Günün Maçları
Estonya - Belarus
Polonya - Portekiz
E Grubu
Slovenya
Ukrayna
Bulgaristan
Kosova
Günün Maçları
Ukrayna - Bulgaristan
Slovenya - Kosova
F Grubu
Gürcistan
Karadağ
Slovakya
Arnavutluk
Günün Maçları
Gürcistan - Arnavutluk
Karadağ - Slovakya
G Grubu
Makedonya
Macaristan
Büyük Britanya
Lüksemburg
Günün Maçları
Macaristan - Büyük Britanya
Makedonya - Lüksemburg
Eleme formatı
Takımlar, kendi gruplarındaki ülkelerle bir kendi sahasında bir de deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider bitiren 7 ülke, Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Grubunu ikinci bitiren takımlardan da en iyi dört tanesi de Eurobasket 2017 vizesi alacak. En iyi ikinciler hesaplanırken, grubunu dördüncü bitiren takımlarla oynanan maçlar hesaba katılmayacak.
Eleme maçları eskisi gibi kısa sürede tamamlanmayacak. Gruplardaki son maçlar 17 Eylül 2016'da oynanacak.
Direkt katılım hakkı elde edenler
Turnuvanın ev sahipliğini yapacak 4 ülke Türkiye, Finlandiya, Romanya ve İsrail, direkt katılım hakkının sahibi olan ülkeler. Aynı zamanda Olimpiyatlarda ya da Olimpiyat elemelerinde mücadele etmiş 9 Avrupa ülkesi; Yunanistan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Litvanya, Letonya, İtalya, İspanya ve Sırbistan otomatikman Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.
Finaller Türkiye'de
Ev sahipliğini dört ayrı ülkenin yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri (Eurobasket), grup maçlarının ardından Türkiye'ye taşınacak ve çeyrek finalden itibaren tüm karşılaşmalar ülkemizde oynanacak.
- 31 Ağustos 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:09
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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