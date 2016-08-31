Ergin Ataman milli takımı bıraktı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, A Milli takımda Ergin Ataman döneminin bittiğini, başarılı koçun Galatasaray'ı seçtiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon TBF Başkanı Harun Erdenay, milli takımın başındaki koçun aynı zamanda bir kulüp takımı çalıştırmasını istemediğini, bu sebeple Ergin Ataman'dan bir seçim yapmasını talep edeceğini söylemişti. Bugün NtvSpor'a konuk olan Erdenay, Ergin Ataman'ın Galatasaray'da devam etmek istediğini, bu yüzden görevinden ayrıldığını açıkladı.

"A Milli Takım için Sayın Turgay Demirel, Ergin Ataman ile üç yıllık bir anlaşma yapmıştı. O anlaşma sona erdi. Geride kalan sezon içerisinde Ataman'a, 'Milli pencereler açılıyor, milli takıma konsantre olmak gerek. Sezon sonu kararını ver, ona göre yolumuza bakalım' dedim. Ergin Hoca da sezon sonunda yanıma gelip, 'Galatasaray'ı tercih ettim. Ben büyük bir camiadayım ve bu sezon Euroleague'de oynayacağız.' dedi. Biz de şimdi önümüze bakacağız. Genç jenerasyonlarımızı A Milli Takım seviyesine adapte edebilecek bir antrenör ile yola devam edeceğiz."



Sosyal medyadan açıklama yayınladı



Ataman kararıyla ilgili kısa süre önce sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.



Tecrübeli koç, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada "2017 Haziran sonuna kadar Galatasaray Odeabank ile sözleşmem devam ettiğinden, Milli Takım konusunda bir tercih yapmam söz konusu değil. Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Milli Takım'da görev yapmak benim için onur olacaktır. Bu konudaki karar TBF'ye aittir" ifadelerini kullandı.





Aziz Yıldırım da böyle istemişti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, daha önce gerginlik yaşadığı Ergin Ataman'ın hem Galatasaray'ı hem de milli takımı çalıştırmasına tepki vermiş, hatta devam etmesi halinde Fenerbahçeli oyuncuları milli takımdan çekeceğini söylemişti. İşte Yıldırım'ın konuyla ilgili söyledikleri:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı'nı aradım. Ergin Ataman eğer milli takıma devam ederse, Fenerbahçe milli takımdaki oyuncularını göndermeyecek, çekecek. Oyunculara da kulübe de ceza versinler. Ergin Ataman ya Galatasaray ya da milli takımın antrenörü olacak. Aksi olursa milli takıma oyuncu göndermeyeceğim. Benim muhatabım Ergin Ataman değil. Ergin Ataman beni mahkemeye vermiş, hakaret etmişiz. 17 Eylül'de gelsin yüzüne söyleyeceklerim var. Sen Fenerbahçe'nin havlusuna tekme attın. Fenerbahçe maçlarında taraftarlara yaptıkların, evinde kazandıktan sonra hareketlerin… Sonra bizim oyuncularımıza istediğini yapacaklar, edecekler. Yok öyle bir şey. Milli dava, vatan hizmeti yaptığını söylüyorsun. Madem vatan için hizmet ediyorsun o zaman kazandığın parayı götür şehit ailelerine yatır. O insanlar ondan faydalansın. Mahkemede neler söylediklerimi göreceksiniz. Sen kimsin ya? Fenerbahçe armalı havluları tekmeleyeceksin sonra milli takım antrenörü olacaksın. Fenerbahçe camiasının başkanını mahkemeye vereceksin, ben de tıpış tıpış oyuncuları göndereceğim. Neye mal olursa olsun hiçbiri gidemez. Daha çok şey söylerim. Ribery, Hagi, Popescu geldi almadım. Ayıp denilen bir şey var. 19 yaşındaki bir kızı hocanız kandırdı, takımınıza transfer etti. Keşke bütün antrenörler Tanjevic gibi ahlaklı ve şerefli olsa. Hepimiz önünde saygıyla eğildi. Kimse Fenerbahçe Başkanını mahkemeye veremez. Verirse hesaplaşırız. Ya Milli Takım'ı bırakacak ya Galatasaray'ı bırakacak. Avrupa Şampiyonası'nda Fenerbahçeli basketbolcu oynamayacak."

Ergin Ataman takımın başında kalsa da Fenerbahçeli sporcular 12 Dev Adam'ın 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçlarında forma giymişti. Harun Erdenay o dönem yeni bir koç bulabilmek için yeterli süre olmadığını söyleyerek Aziz Yıldırım'ı ikna etmiş, Fenerbahçeli oyuncuların milli formayla mücadele etmesini sağlamıştı. Ergin Ataman da "ortamın daha fazla gerilmemesi için" Aziz Yıldırım'a açtığı davayı çektiğini açıklamıştı.