Earl Calloway İBB'de

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve Basketbol Şube Sorumlusu Yavuz Selim Tuncer'in hazır bulunduğu imza töreninde, 33 yaşındaki oyuncu kendini 1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye'de forma giyen ABD asıllı Bulgar basketbolcu, oyun kurucu pozisyonunda oynuyor.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Tuncer, "Basketbol takımı olarak bu yıl üçüncü kez mücadele edeceğimiz Spor Toto Basketbol Ligi'nde hedefimiz play-off oynamak olacak. Hedefimize ulaşmak için gerekli transferleri yaparak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçen yıl Royal Halı Gaziantep formasını terleten oyun kurucu Earl Genard Calloway ile bir yıllığına anlaştık. Yıl sonunda umarım belirlediğimiz hedeflere ulaşmış oluruz." ifadelerini kullandı.