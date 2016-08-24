Earl Calloway İBB'de
Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Royal Halı Gaziantep forması giyen Earl Genard Calloway'i 1 yıllığına transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve Basketbol Şube Sorumlusu Yavuz Selim Tuncer'in hazır bulunduğu imza töreninde, 33 yaşındaki oyuncu kendini 1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.
Amerika Birleşik Devletleri, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye'de forma giyen ABD asıllı Bulgar basketbolcu, oyun kurucu pozisyonunda oynuyor.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Tuncer, "Basketbol takımı olarak bu yıl üçüncü kez mücadele edeceğimiz Spor Toto Basketbol Ligi'nde hedefimiz play-off oynamak olacak. Hedefimize ulaşmak için gerekli transferleri yaparak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçen yıl Royal Halı Gaziantep formasını terleten oyun kurucu Earl Genard Calloway ile bir yıllığına anlaştık. Yıl sonunda umarım belirlediğimiz hedeflere ulaşmış oluruz." ifadelerini kullandı.
- 24 Ağustos 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:37
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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