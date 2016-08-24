Earl Calloway İBB'de
Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Royal Halı Gaziantep forması giyen Earl Genard Calloway'i 1 yıllığına transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve Basketbol Şube Sorumlusu Yavuz Selim Tuncer'in hazır bulunduğu imza töreninde, 33 yaşındaki oyuncu kendini 1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.
Amerika Birleşik Devletleri, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye'de forma giyen ABD asıllı Bulgar basketbolcu, oyun kurucu pozisyonunda oynuyor.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Tuncer, "Basketbol takımı olarak bu yıl üçüncü kez mücadele edeceğimiz Spor Toto Basketbol Ligi'nde hedefimiz play-off oynamak olacak. Hedefimize ulaşmak için gerekli transferleri yaparak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçen yıl Royal Halı Gaziantep formasını terleten oyun kurucu Earl Genard Calloway ile bir yıllığına anlaştık. Yıl sonunda umarım belirlediğimiz hedeflere ulaşmış oluruz." ifadelerini kullandı.
- 24 Ağustos 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:37
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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