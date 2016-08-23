İmza töreninde salon müjdesi

15 bin kişilik yeni salon

Beşiktaş , yeni koçu Ufuk Sarıca için Vodafone Arena'da imza töreni düzenledi. Törene katılan Başkan Fikret Orman ve Sarıca, taraftara önemli mesajlar verdi. Orman, Akatlar'a yapmayı düşündükleri yeni salonun müjdesini de verdi. Projenin çiziminin tamamlandığını aktaran Fikret Orman, 15 bin kişilik bir salonun yanı sıra 10 adet de idman sahası yapılacağını duyurdu.

İyi bir Beşiktaşlı

Törende ilk söz alan Fikret Orman oldu. Ufuk Sarıca'yı uzun zamandır takımın başında görmek istediğini belirten siyah beyazlıların başkanı, "Değerli hocamız sayın Ufuk Sarıca'nın imzasını atacağız hep beraber. Çok değerli kardeşim, çok da iyi bir Beşiktaşlı'dır. Daha evvel de çok istemiştim, nasip olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Keşke daha önce olup bizi o zaman şampiyon yapsaydı ama önümüzdeki süreçte inşallah olacağız. Hayırlı olsun. Kendini kariyeri itibariyle hem oyunculuk hem hocalık zamanında kanıtlamış bir kişiyle Beşiktaş kulübünde bir anlaşma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Arzuluyuz, istekliyiz"

Yönetimiyle birlikte göreve geldiklerinde önceliklerinin futbol takımı olduğunu söyleyen Orman, önümüzdeki süreçte basketbolda da iddialı olacaklarını belirtti: "Hepinizin bildiği gibi, yönetimimizin geldiği süreçte ilk önceliği futboldu. Artık futbolda epey bir yol aldık, almaya da devam ediyoruz. Ama Beşiktaş taraftarının en sevdiği sporlardan biri de basketbol. Basketbolla alakalı da çok arzuluyuz, istekliyiz. Yatırımlara başladık. Tabi takım sporlarında koç ve o işi yöneten kişi çok önemli. Buradan başladık. Bu sene epey bir transfer yaptık. Düzgün transferler yaptık. Şu anda 8 oyuncu kadromuza katıldı, tahmin ediyorum iki oyuncu daha alacağız. Geçen seneden Doğan, Muratcan ve Enes var. Onlarla yolumuza devam edeceğiz."

Artık iş taraftara düşüyor

Bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerini hatırlatan Fikret Orman, iyi bir sezon beklediklerini dile getirdi. İyi bir kadro kurduklarının altını çizen Orman, taraftardan da destek istedi: " Artık basketbola ciddi yatırımlar yapmak istiyoruz. Bu sene FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak basketbol takımımız. İyi bir sezon bekliyoruz. Allah mahcup etmesin. Tekrar hayırlı olsun. Değerli hocamıza Beşiktaş camiasına, Beşiktaş ailesine hoş geldin diyorum. Ufuk hocanın gelmesi ve yaptığımız transferler camiamıza bir hava getirdi. Artık bundan sonrasında Beşiktaş taraftarına kalan da bir durum var. Beşiktaş basketbol takımını bu sene daha aktif bir şekilde desteklemelerini bekliyoruz. Onlara da buradan mesajı iletmiş olalım."





'Taraftara yakışan, yarışmacı takımı sahaya koyacağız'

Başkan Fikret Orman'ın ardından söz alan Ufuk Sarıca, hedefleri yukarı koymak zorunda olan bir camiada olduklarını ve kurdukları takımla bunu amaçladıklarından bahsetti: "Başkanıma konuşması için teşekkür ediyorum. Sizlerin de bildiği üzere yeni transferlerle, yeni oyuncularla, yeni bir takım yapıyoruz. Her zaman yukarılara hedef koyma zorunluluğu olan büyük bir kulübüz. Ben de şahsen sporculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da hep yukarıları hedeflemiş bir insanım. Beşiktaş taraftarına yakışan mücadeleyi yapan takımı en kısa süre içinde sahaya koyacağız."

Sahada konuşma zamanı

Sezonun yakında açılacağını sözlerine ekleyen Sarıca, en büyük arzusunun "yarışmacı bir takım" yaratmak olduğunu kaydetti: "Sezona çok yakınız. Bundan sonra dışarıda konuşmaktan ziyade sahada konuşmak zamanıdır diye düşünüyorum. Taraftarımız, yönetimimiz ve takımımız, bütün sezona yayılacak bir pozitif enerjiyle yukarılara aday, yarışmacı bir takım olacaktır. Bunu yapmak bireysel anlamda da en büyük arzum."