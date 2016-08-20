Erolcan Çinko Trabzonspor Medicalpark’ta

Banvit altyapısında yetişen 26 yaşındaki şutör guard sırasıyla, Olin Edirne, Tofaş ve Ted Ankara Kolejliler takımlarında forma giydi.



"GÜÇLÜ BİR EKİP KURUYORUZ''

Bordo mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Alpaslan Beşli, iyi bir takım oluşturduklarını ifade ederek, ''Yaptığımız transferlerle güçlü bir ekip kuruyoruz. Erolcan Çinko Trabzonspor Medical Park camiasına hayırlı olsun'' dedi.