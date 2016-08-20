Erolcan Çinko Trabzonspor Medicalpark’ta
Trabzonspor Medical Park, TED Ankara Kolejliler forması giyen 1.88 boyundaki Erolcan Çinko ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Banvit altyapısında yetişen 26 yaşındaki şutör guard sırasıyla, Olin Edirne, Tofaş ve Ted Ankara Kolejliler takımlarında forma giydi.
"GÜÇLÜ BİR EKİP KURUYORUZ''
Bordo mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Alpaslan Beşli, iyi bir takım oluşturduklarını ifade ederek, ''Yaptığımız transferlerle güçlü bir ekip kuruyoruz. Erolcan Çinko Trabzonspor Medical Park camiasına hayırlı olsun'' dedi.
- 20 Ağustos 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:01
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
Erolcan Çinko Trabzonspor Medicalpark’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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