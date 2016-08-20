 Erolcan Çinko Trabzonspor Medicalpark’ta – Fotomaç – 20 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Erolcan Çinko Medicalpark’ta

    Erolcan Çinko Trabzonspor Medicalpark’ta

    Medical Park, TED Ankara Kolejliler forması giyen 1.88 boyundaki Erolcan Çinko ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Banvit altyapısında yetişen 26 yaşındaki şutör guard sırasıyla, Olin Edirne, Tofaş ve Ted Ankara Kolejliler takımlarında forma giydi.

    "GÜÇLÜ BİR EKİP KURUYORUZ''
    Bordo mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Alpaslan Beşli, iyi bir takım oluşturduklarını ifade ederek, ''Yaptığımız transferlerle güçlü bir ekip kuruyoruz. Erolcan Çinko Medical Park camiasına hayırlı olsun'' dedi.

    1. 20 Ağustos 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:01
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