 Dentmon Galatasaray'da – Fotomaç – 19 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Dentmon 'da

    Dentmon Galatasaray'da

    Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon'u kadrosuna kattı

    Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Justin Dentmon'u transfer etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ", geçtiğimiz sezon Çin liginde Sichuan Blue Whales forması giyen ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon ile bir senelik anlaşmaya vardı." denildi.

    Daha önce takımlarından San Antonio Spurs, Toronto Raptors ve Dallas Mavericks'in kadrolarında bulunan 30 yaşında ve 1,83 metre boyundaki oyuncu, Avrupa'da ise EA7 Emporio Armani ve Zalgiris Kaunas formaları giymişti.

    1. 19 Ağustos 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:26
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