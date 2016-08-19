Dentmon Galatasaray'da
Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon'u kadrosuna kattı
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Justin Dentmon'u transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezon Çin liginde Sichuan Blue Whales forması giyen ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon ile bir senelik anlaşmaya vardı." denildi.
Daha önce NBA takımlarından San Antonio Spurs, Toronto Raptors ve Dallas Mavericks'in kadrolarında bulunan 30 yaşında ve 1,83 metre boyundaki oyuncu, Avrupa'da ise EA7 Emporio Armani ve Zalgiris Kaunas formaları giymişti.
- 19 Ağustos 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:26
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Dentmon Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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