Dentmon Galatasaray'da

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Justin Dentmon'u transfer etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezon Çin liginde Sichuan Blue Whales forması giyen ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon ile bir senelik anlaşmaya vardı." denildi.



Daha önce NBA takımlarından San Antonio Spurs, Toronto Raptors ve Dallas Mavericks'in kadrolarında bulunan 30 yaşında ve 1,83 metre boyundaki oyuncu, Avrupa'da ise EA7 Emporio Armani ve Zalgiris Kaunas formaları giymişti.